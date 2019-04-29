Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden S-400 ve F-35'lere dair açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların devam ettiği, tekliflerin kanun taslağına konulduğu ve bakanlıkların mutabık kalması durumunda Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacağı ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri S-400'lerle ilgili ilk sevkiyatın haziran ve temmuz aylarında yapılacağını, F-35'lerin ise kasım ayında Türkiye'ye geleceğini bildirdi. Yetkililer, F-35'lerin Malatya'da konuşlandırılacağını ifade etti.

© AFP 2019 / Habertürk yazarı Turgut: S-400'den vazgeçsek dahi F-35'i vermemeye çalışacaklar, nedenini açıklayayım

Yetkililer Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) FETÖ ile mücadele kapsamında ihraç edilen askerlerin sayısına dair de bilgi verdi.

Buna göre 15 Temmuz 2016'dan bu yana 16 bin 540 personel ihraç edildi, 6 bin 154 personel hakkında ise süreç devam ediyor.

'150 EMEKLİ PERSONELİN RÜTBELERİ GERİ ALINDI'

Olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının sona ermesinden bu yana bakan onayı ile 1425 personel hakkında ihraç işlemi gerçekleştirildiği, 150 emekli personelin rütbelerinin geri alındığı ifade edildi.

Bakanlık yetkilileri, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini, tekliflerin kanun taslağına konulduğunu ve bakanlıkların mutabık kalması durumunda Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacağını aktardı.