Saadet Partisi'nin icrayla boşaltılan binası Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi oldu

Saadet Partisi'nin binasını icra ettiren Fatih Erbakan, binayı kendisinin genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi'nin genel merkezi yaptı.

© Fotoğraf : DHA Saadet Partisi'nin genel merkez binası tahliye ediliyor

Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi'nin genel merkezini açtı. Erbakan'ın şikayetiyle haciz gelen Saadet Partisi'nin eski binasını genel merkez olarak tercih edildi.

Fatih Erbakan, binaya partisinin tabelasını astı ve yeni ekibiyle genel merkez önünde poz verdi. Sosyal medya paylaşımında Erbakan, "Cuma namazını Hamidiye Camii'de kıldıktan sonra Yeniden Refah Partimiz'in Genel Merkezi'ni teşkilat mensuplarımız ile birlikte ziyaret ettik. Rabbim hayırlı hizmetleri bu çatı altında yapmayı nasip etsin" dedi.

Cuma namazını Hamidiye Camii'de kıldıktan sonra Yeniden Refah Partimiz'in Genel Merkezi'ni teşkilat mensuplarımız ile birlikte ziyaret ettik. Rabbim hayırlı hizmetleri bu çatı altında yapmayı nasip etsin. pic.twitter.com/CJ2VzMXyUz — Dr. Fatih Erbakan (@ErbakanFatih) April 26, 2019

​NE OLMUŞTU?

Fatih Erbakan'ın şikayetiyle Saadet Partisi'ne haciz işlemi başlamış, genel merkez binasını polis eşliğinde aynı gün boşaltmak zorunda kalmıştı.

Saadet Partisi, yeni binaya yerleşmek için kampanya başlatmıştı.