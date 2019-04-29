Saadet Partisi'nin icrayla boşaltılan binası Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi oldu

Fatih Erbakan, binaya partisinin tabelasını astı ve yeni ekibiyle genel merkez önünde poz verdi. Sosyal medya paylaşımında Erbakan, "Cuma namazını Hamidiye Camii'de kıldıktan sonra Yeniden Refah Partimiz'in Genel Merkezi'ni teşkilat mensuplarımız ile birlikte ziyaret ettik. Rabbim hayırlı hizmetleri bu çatı altında yapmayı nasip etsin" dedi.
Cuma namazını Hamidiye Camii'de kıldıktan sonra Yeniden Refah Partimiz'in Genel Merkezi'ni teşkilat mensuplarımız ile birlikte ziyaret ettik. Rabbim hayırlı hizmetleri bu çatı altında yapmayı nasip etsin. pic.twitter.com/CJ2VzMXyUz— Dr. Fatih Erbakan (@ErbakanFatih) April 26, 2019
NE OLMUŞTU?
Fatih Erbakan'ın şikayetiyle Saadet Partisi'ne haciz işlemi başlamış, genel merkez binasını polis eşliğinde aynı gün boşaltmak zorunda kalmıştı.
Saadet Partisi, yeni binaya yerleşmek için kampanya başlatmıştı.
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