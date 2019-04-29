YSK'dan İYİ Parti'nin kısıtlı seçmen itirazına ret

YSK, İYİ Parti'nin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılması yönündeki ara kararına itirazını reddetti. Kısıtlı seçmenlere yönelik araştırma devam edecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti'nin yaptığı başvuru üzerine, İstanbul'da 5 bin 135 kısıtlı seçmenin araştırılmasına karar verdi. İYİ Parti ise itirazın mazbata verildikten 7 gün sonra yapılması gerektiğini belirterek karara itiraz etti.

© Fotoğraf : DHA YSK 5 bin 315 kısıtlı seçmeni daha araştıracak

İYİ Parti, YSK’nın kararına itiraz etti. İYİ Parti'nin YSK Temsilcisi Tolga Öztürk’ün verdiği itiraz dilekçesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 17 Nisan’da mazbatasını aldığı, olağanüstü itirazların ise mazbata verildikten sonra 7 gün içinde yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Dilekçede, "AK Parti tarafından bugün tarihli verilen dilekçenin ekinde yer alan kişilerin araştırılması 298 sayılı kanunun 130. Maddesine aykırıdır" denilerek, araştırma kararının kaldırılması istendi.

Yeniçağ'ın aktardığı habere göre YSK, İYİ Parti’nin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılması yönündeki ara kararına itirazını reddetti. Kısıtlı seçmenlere yönelik araştırma devam edecek.