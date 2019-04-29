YSK'dan İYİ Parti'nin kısıtlı seçmen itirazına ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti'nin yaptığı başvuru üzerine, İstanbul'da 5 bin 135 kısıtlı seçmenin araştırılmasına karar verdi. İYİ Parti ise itirazın mazbata verildikten 7 gün sonra yapılması gerektiğini belirterek karara itiraz etti.
Dilekçede, "AK Parti tarafından bugün tarihli verilen dilekçenin ekinde yer alan kişilerin araştırılması 298 sayılı kanunun 130. Maddesine aykırıdır" denilerek, araştırma kararının kaldırılması istendi.
Yeniçağ'ın aktardığı habere göre YSK, İYİ Parti’nin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılması yönündeki ara kararına itirazını reddetti. Kısıtlı seçmenlere yönelik araştırma devam edecek.
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