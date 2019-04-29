Avcılar'da giriş kat duvarı çöken bina boşaltıldı

Olay yerine ekipler, 34 yıllık binanın genelinde çatlaklar olduğunu belirledi. Binanın 'riskli yapı' olarak görülmesi nedeniyle boşaltılmasına karar verildi.
Bu sırada Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de riskli binanın bulunduğu çevreye emniyet şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı.
Olay yerine gelen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin de görevlilerden bilgiler aldığı görüldü.
Bina sakini bir kadın ise yaşananları aktarırken, "Biz arka taraftayız göremiyoruz. Komşu dedi ki 'gel abla bina yıkılmış'. Hepimiz aşağıya indik, telefonum bile yukarıda kaldı. Geldik baktık ki dairede 2 bina kapıda çökmüş" dedi.
Öte yandan, oturduğu binasının tahliyesini balkondan izleyen ve evden çıkmak istemeyen yaşlı bir adam ise ilginç görüntüler oluşturdu.
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