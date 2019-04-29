Avcılar'da giriş kat duvarı çöken bina boşaltıldı

Avcılar'da 5 katlı binanın giriş katındaki evinin iç duvarında çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, binanın genelinde risk olduğu gerekçesiyle vatandaşları tahliye etti.

© AA / İslam Yakut Yerlikaya'dan Kağıthane açıklaması: Kira ve taşınma yardımı yapılacak

Olay, Avcılar'da bulunan giriş üstü 4 katlı binanın giriş katında yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu çocuklu bir ailenin kaldığı evin giriş katının iç duvarında, su sızıntısı nedeniyle çökme meydana geldi.

Olay yerine ekipler, 34 yıllık binanın genelinde çatlaklar olduğunu belirledi. Binanın 'riskli yapı' olarak görülmesi nedeniyle boşaltılmasına karar verildi.

Bu sırada Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de riskli binanın bulunduğu çevreye emniyet şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı.

Olay yerine gelen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin de görevlilerden bilgiler aldığı görüldü.

© DHA / Evin giriş katının iç duvarında su sızıntısı nedeniyle çökme meydana geldi

Bina sakini bir kadın ise yaşananları aktarırken, "Biz arka taraftayız göremiyoruz. Komşu dedi ki 'gel abla bina yıkılmış'. Hepimiz aşağıya indik, telefonum bile yukarıda kaldı. Geldik baktık ki dairede 2 bina kapıda çökmüş" dedi.

Öte yandan, oturduğu binasının tahliyesini balkondan izleyen ve evden çıkmak istemeyen yaşlı bir adam ise ilginç görüntüler oluşturdu.