Amasya Belediye Başkanı Sarı da makam aracını gelin arabası yaptı

Kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun ardından Amasya'nın MHP'li belediye başkanı Mehmet Sarı da makam aracını yeni evlenecek bir çift için gelin arabası yaptı.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kendisine başvuruda bulunan Müslüm Elitaş'ın düğünü için makam aracı tahsis etti.

Sarı, daha önce başkan yardımcısının makam aracı olarak kullandığı otomobili süsletip Kurşunlu mahallesine gönderdi.

Sarı'nın makam aracını tahsis etmesine sevindiğini belirten Elitaş, "Araç istedim. Başkanımız da 'Sıkıntı yok. Ben yollarım' dedi. Allah razı olsun" diye konuştu.

Kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinen Tunceli Belediyesi Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye başkanlığına ait makam aracını kentte yeni evlenen çifte tahsis etmişti.