Amasya Belediye Başkanı Sarı da makam aracını gelin arabası yaptı

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kendisine başvuruda bulunan Müslüm Elitaş'ın düğünü için makam aracı tahsis etti.
Sarı, daha önce başkan yardımcısının makam aracı olarak kullandığı otomobili süsletip Kurşunlu mahallesine gönderdi.
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Sarı'nın makam aracını tahsis etmesine sevindiğini belirten Elitaş, "Araç istedim. Başkanımız da 'Sıkıntı yok. Ben yollarım' dedi. Allah razı olsun" diye konuştu.
Kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinen Tunceli Belediyesi Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye başkanlığına ait makam aracını kentte yeni evlenen çifte tahsis etmişti.
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