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08:27 01 Mayıs 2019
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    İmamoğlu: Halk Ekmek vatandaşımızın makul fiyatlarla pide alabilmesini sağlamak için çalışıyor

    © DHA / Cemal Yurttaş
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün ramazan pidesi fiyatına ilişkin olarak "Vatandaşımızın makul fiyatlarla pide alabilmesini sağlamak adına Halk Ekmek bu konuda çalışma yürütüyor. Perşembe günü sizlerle paylaşacağım" dedi.

    Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün gazetecilere bazı açıklamalarda bulundu.

    Ramazan, pide
    © AA /
    Ramazan pidesi Ankara'da 2.5, İstanbul'da 3 lira
    Ramazan pidesi fiyatlarına da değinen İmamoğlu “Pide fiyatları ile ilgili yetkili olan kurum belediye değil. Ancak belediye olarak şunu yapabiliyoruz. En azından vatandaşımızın makul fiyatlarla pide alabilmesini sağlamak adına Halk Ekmek bu konuda çalışma yürütüyor. Perşembe günü sizlerle paylaşacağım" dedi.

    İmamoğlu şöyle devam etti:

    "Umuyorum vatandaşımızı memnun edecek makul fiyatla vatandaşımıza pidesini sunacağız. Ama diğer hususla ilgili esnafların ve odanın yaptığı çalışmayı özellikle Ticaret Odası'nın meclisine sunulduğunu biliyorum. Tahmin ediyorum o da bu hafta açıklanır ama biz Halk Ekmek ile vatandaşımızı daha önceki yıllarda nasıl hizmet veriyorsa vermeye devam edeceğiz.”

    'ONA BUNA DAĞITACAK PARAMIZ YOK'

    Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Atatürk'e hakaret ettiği belirtilen Hamza Andreas Tzortzis'e dair yöneltilen soruyu da yanıtladı. Belediyenin, Tzortzis'e plaket veren vakfa 5 milyon TL yardım yaptığı iddiasına değinen İmamoğlu, şunları kaydetti:

    © Fotoğraf : YouTube
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    “Biz yeni bir dönem başlattığımızı zaten deklare ettik. Nedir o yeni dönem? Az önce kürsüde de söyledim. Bana bile hizmet etmeyin. Bana niye hizmet edeceksiniz ki? Ben belediye başkanıyım. Ben de hizmet etmeye geldim. Burada çalışan herkes İstanbul'a hizmet etmeli. Dolayısıyla o kuruma, vakfa ona buna dağıtacak paramız yok. Elbette faydalı işler yapan kurumlarla kol kola olabiliriz onlara destek olabiliriz o başka bir şey. Ama İstanbul halkının parasının çarçur edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

    Elimizde o ihbar da var o söz konusu olayı da irdeleyeceğiz, araştıracağız. Varsa temelinde bir yanlış hamle gereken işlemi de takip edeceğiz. Ama biz yeni bir başlangıç diye duyurduğumuz bu süreçte kesinlikle İstanbul halkının lehine çıkarına olan işlere paramızı harcayacağız. Önderimiz Atatürk'e hele hele hakaret eden bu tarz süreçlerde bulunan kişilere kuruluşlara asla müsamaha göstermeyiz, onlarla asla yan yana olmayız. Türkiye Cumhuriyeti temel değerlerine ve bu ülkenin kuruluşunun temel doğrularına sahip çıkan herkesle kol kola oluruz."

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