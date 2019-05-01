Antikapitalist Müslümanlar, 1977 1 Mayısı'nda hayatını kaybeden işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı

Antikapitalist Müslümanlar grubu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları dolayısıyla Saraçhane Parkı'na yürüdü.
Daha sonra ellerindeki 'Mülk Allah’ındır', 'İnsan İçin Emeğinden Başkası Yoktur', 'Adalet, Eşitlik, Özgürlük', 'Kadın Özgürleşirse Toplum Özgürleşir', 'Devletin Dini Adalet, Mezhebi Eşitlik, Meşrebi Özgürlüktür' yazılı dövizler ile Saraçhane parkına yürüyen grup, 'Allah, Ekmek, Özgürlük' ve 'Mülk Allah’ın, Emek İşçinin, Kahrolsun Küresel Kapitalizm' sloganları attı.
Gruptakiler, kutlamaların yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı alanına hareket etti.
Resmi kayıtlara göre 1 Mayıs 1977'de 34 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Olay tarihe 'Kanlı 1 Mayıs' olarak geçti.
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