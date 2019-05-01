Kastamonu'da mermer ocağında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde bir mermer ocağında meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti.

Ağlı ilçesindeki mermer ocağında, yamaçtan kopan kaya ve mermer parçalarının üzerine düştüğü iş makinesindeki iki işçi yaşamını yitirdi.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, ilçeye bağlı Turnacık köyünde özel bir firma tarafından işletilen mermer ocağında yamaçtan kopan kaya ve mermer parçalarının iş makinesinin üzerine düştüğünü söyledi.

İş makinesinde bulunan Recep Kayan ve Cemal Aysan'ın ağır yaralandığını belirten Karadeniz, işçilerin kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdiklerini aktardı.

Karadeniz, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.