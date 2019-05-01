Karamollaoğlu: Asıl konu 1 Mayıs'ın hangi meydanda kutlanacağı değil çalışanların haklarının nasıl temin edileceği

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde asıl konunun, 1 Mayıs'ın hangi meydanlarda kutlanacağı değil, çalışanların haklarının tam manada nasıl temin edileceği olması gerektiğini vurguladı.

Partisinin Balgat Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Saadet lideri Karamollaoğlu, sözlerine çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak başladı.

© AP Photo / Emrah Gürel Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamasına izin yok

Karamollaoğlu, "Bugün 1 Mayıs'ı bayram olarak kutluyoruz ama ne için kutluyoruz diye oturup düşünmemiz icap eder. Bugüne kadar konu işçi bayramı olarak çalışanların hakları, ücretleri, mesai saatleri olması icap ederken 'Bu bayram nerede kutlanacak' diye konuşuldu. Konu, mecrasından çıkarıldı. 1 Mayıs'ta konu, hangi meydanlarda kutlanacağı değil çalışanların haklarının tam manada nasıl temin edileceği olmalı" ifadelerini kullandı.

Çamlıca Camisi'ne yönelik sözlerini yineleyen Karamollaoğlu, "Bir kampanya başlattılar, 'Bundan sonra biz Çamlıca Camisi'ni doldurabilmek için seferberlik ilan edeceğiz' diye. Bütün Kur'an kursları, insanlar harekete geçirilecekler. Çamlıca Camisi'nin doldurulabileceğini göstermek için bir hamle başlatacaklar. Allah akıl fikir versin demekten başka da çare de bulamıyorum. Bizim elbette bu noktada üzerinde durmamız icap eden çok daha başka konular da var" diye konuştu.

'ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ, İSTANBUL KANALI, VAAT EDİLEN HAVAALANLARI, BUNLARIN DURMASI İCAP EDER'

5 ay içerisinde Saadet Partisi'nin yeni binasına taşınacaklarını ifade eden Karamollaoğlu, binanın bulunduğunu ve kaba inşaatının bittiğini belirtti.

Karamollaoğlu, yatırım projelerine büyük kaynak aktarıldığını belirterek bazı projelerin durması gerektiğini söyledi.

Karamollaoğlu, "Çanakkale Köprüsü...Şu an durması icap eder. Yüzde 40 değil daha yüzde 10'da bile değiller. İstanbul Kanalı'nı durdurmaları icap eder. Şu anda daha başlamayan, vaat edilen havaalanları var bunların durması icap eder" şeklinde konuştu.

İstanbul seçim sonuçlarını da değerlendiren Karamollaoğlu, "Seçimin tekrarlanması için ben bir gerekçe görmüyorum" dedi.