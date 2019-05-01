Kayıt
16:01 01 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

    Karamollaoğlu: Asıl konu 1 Mayıs'ın hangi meydanda kutlanacağı değil çalışanların haklarının nasıl temin edileceği

    © AA / Aytaç Ünal
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 04

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde asıl konunun, 1 Mayıs'ın hangi meydanlarda kutlanacağı değil, çalışanların haklarının tam manada nasıl temin edileceği olması gerektiğini vurguladı.

    Partisinin Balgat Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Saadet lideri Karamollaoğlu, sözlerine çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak başladı.

    İstanbul, Taksim
    © AP Photo / Emrah Gürel
    Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamasına izin yok
    Karamollaoğlu, "Bugün 1 Mayıs'ı bayram olarak kutluyoruz ama ne için kutluyoruz diye oturup düşünmemiz icap eder. Bugüne kadar konu işçi bayramı olarak çalışanların hakları, ücretleri, mesai saatleri olması icap ederken 'Bu bayram nerede kutlanacak' diye konuşuldu. Konu, mecrasından çıkarıldı. 1 Mayıs'ta konu, hangi meydanlarda kutlanacağı değil çalışanların haklarının tam manada nasıl temin edileceği olmalı" ifadelerini kullandı.

    Çamlıca Camisi'ne yönelik sözlerini yineleyen Karamollaoğlu, "Bir kampanya başlattılar, 'Bundan sonra biz Çamlıca Camisi'ni doldurabilmek için seferberlik ilan edeceğiz' diye. Bütün Kur'an kursları, insanlar harekete geçirilecekler. Çamlıca Camisi'nin doldurulabileceğini göstermek için bir hamle başlatacaklar. Allah akıl fikir versin demekten başka da çare de bulamıyorum. Bizim elbette bu noktada üzerinde durmamız icap eden çok daha başka konular da var" diye konuştu.

    'ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ, İSTANBUL KANALI, VAAT EDİLEN HAVAALANLARI, BUNLARIN DURMASI İCAP EDER'

    Temel Karamollaoğlu
    © AA /
    Karamollaoğlu: Mesele israfın İslam'a hizmet diye takdimidir
    5 ay içerisinde Saadet Partisi'nin yeni binasına taşınacaklarını ifade eden Karamollaoğlu, binanın bulunduğunu ve kaba inşaatının bittiğini belirtti.

    Karamollaoğlu, yatırım projelerine büyük kaynak aktarıldığını belirterek bazı projelerin durması gerektiğini söyledi.

    Karamollaoğlu, "Çanakkale Köprüsü...Şu an durması icap eder. Yüzde 40 değil daha yüzde 10'da bile değiller. İstanbul Kanalı'nı durdurmaları icap eder. Şu anda daha başlamayan, vaat edilen havaalanları var bunların durması icap eder" şeklinde konuştu. 

    İstanbul seçim sonuçlarını da değerlendiren Karamollaoğlu, "Seçimin tekrarlanması için ben bir gerekçe görmüyorum" dedi.

    İlgili konular:

    1 Mayıs kutlamalarına giden işçileri taşıyan otobüs devrildi: 5 kişi hayatını kaybetti
    Ankara'daki 1 Mayıs kutlamalarında halay çekilmeyecek
    Öykü Arin'den 1 Mayıs mesajı
    İstanbul'da 1 Mayıs: Taksim'e çıkan yollar kapalı, 84 kişi gözaltında
    Etiketler:
    Kanal İstanbul, 1915 Çanakkale Köprüsü, Çamlıca Camii, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye, Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Japonya'da tahtın değişmesinin ardından gözler Asya'nın diğer kraliyet mensuplarına çevrildi
    Karikatür
    Varşova ve Washington, Polonya’daki ABD askeri sayısını artırma konusunda anlaştı
    İnfografik
    S-400 Triumf Hava Savunma Sistemi ve MIM-104 Patriot
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet