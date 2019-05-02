Adana'da HES'in yükleme havuzu kapağı kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Köprücek Mahallesi Urganağzı mevkisinde özel bir firmanın işlettiği Göktaş-2 HES'te su yükleme havuzunun kapağı henüz belirlenemeyen nedenle kırıldı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, Sağlık Müdürlüğü'ne ait helikopter, ambulanslar ve jandarma sevk edildi.

Olay sırasında kapak önünde çalıştığı belirlenen 1 işçi öldü, 3 işçi hafif yaralandı.

Vali Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın hidroelektrik santralinde meydana geldiğini belirterek, "Nehrin su seviyesindeki yükselmeden dolayı bölgedeki köyleri dikkatli olmaları konusunda ikaz ettik. Olayla ilgili olarak başlatılan incelemeler devam ediyor" ifadesini kullandı.

7 YIL ÖNCE AYNI BÖLDEKİ FACİADA 10 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan aynı bölgede, 24 Şubat 2012'de Göksu Irmağı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'nda derivasyon tüneli kapağının patlaması sonucu suya kapılan 10 işçi, yaşamını yitirmişti. İşçilerden 5'inin cansız bedeni, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.