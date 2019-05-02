Belediye gelirlerine metro kesintisi: Raylı sistemlerin bedeli belediyelerden tahsil edilecek

Daha önce; raylı sistemi devralan belediye, bütçeden karşılanan ya da karşılanacak olan toplam proje maliyet bedelini, projeden sağlanan tüm brüt gelirleri Hazine'ye ait hesaba aktararak ödüyordu.
Hazine ve belediyelerle birlikte belirlenen periyotlarla bu hasılatın yüzde 15'i Hazine'ye, kalan miktar ise belediye hesaplarına aktarılıyordu. Yenin sistemde kesinti yapılırken, metronun kâr edip etmediğine bakılmayacak.
Resmi Gazete
1 Mayıs tarihli Resmi Gazete'nin ilgili bölümü
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