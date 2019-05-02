Belediye gelirlerine metro kesintisi: Raylı sistemlerin bedeli belediyelerden tahsil edilecek

Şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metrolarla ilgili yatırımları düzenleyen Karar'da yapılan değişiklik Resmi Gazete'de dün yayımlandı.

Resmi Gazete'de dün yayınlanan karara göre, bundan böyle proje maliyet bedeli, merkezi bütçenin vergi gelirlerinden belediyeye aktarılacak kaynaktan her ay yüzde 5 kesinti yapılarak karşılanacak. Kesinti doğrudan kaynağından gerçekleştirilecek.

Daha önce; raylı sistemi devralan belediye, bütçeden karşılanan ya da karşılanacak olan toplam proje maliyet bedelini, projeden sağlanan tüm brüt gelirleri Hazine'ye ait hesaba aktararak ödüyordu.

Hazine ve belediyelerle birlikte belirlenen periyotlarla bu hasılatın yüzde 15'i Hazine'ye, kalan miktar ise belediye hesaplarına aktarılıyordu. Yenin sistemde kesinti yapılırken, metronun kâr edip etmediğine bakılmayacak.