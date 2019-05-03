CHP'de politika birliği oluşturulacak

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP, 31 Mart seçimlerinin ardından bütün belediye başkanlarının katılımıyla bugün ilk kez bir araya gelecek.
Toplantının öğleden sonraki bölümünde, “Belediyelerde Önleyici Denetim, Mali ve Finansal Yapılandırma ve Kaynak Yaratmakta Çağdaş Finansman Yöntemleri” başlıklı kapsamlı bir sunum yapılacak. Sermaye Piyasası Kurulu uzmanları Metin Yüksel ve Yasemin Öney Cankurtaran, Hesap Uzmanı Alaattin Yalçın, Muhasabe Kontrolörü Hüseyin Soylu belediye başkanlarına bilgi verecek.
Toplantıda daha sonra, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın da Enerji Politikaları, Enerji Kooperatifleri, Atık Bertaraf ve Yerel Yönetimler konulu bir sunum gerçekleştirilecek. Toplantının son bölümünde belediye başkanlarının görüş ve önerileri alınacak.
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