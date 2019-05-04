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21:49 04 Mayıs 2019
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    İsrail-Gazze

    İsrail ordusunun Gazze'de AA ofisinin bulunduğu binayı vurmasına Cumhurbaşkanlığı'ndan tepki

    © REUTERS / İbrahim Ebu Mustafa
    Türkiye
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    İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı'nın ofisinin de içinde bulunduğu binayı vurmasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi Başkanı Altun tepki gösterdi:

    İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında Anadolu Ajansı'nın ofisinin içinde bulunduğu bina da vuruldu.

    İsrail'in Gazze'ye saldırısı
    © REUTERS / Mohammed Salem
    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 2 ölü

    UYARI ATEŞİNİN ARDINDAN TAHLİYE

    Gazze'deki AA muhabirlerinin aktardığına göre, İsrail güçleri AA ofisinin bulunduğu binaya önce uyarı atışı yaptı. 

    AA çalışanları, uyarı atışının hemen ardından yanlarına alabildikleri birkaç eşyayla birlikte binayı boşalttı.

    'BİNA TAMAMEN YIKILDI'

    Kısa bir süre sonra İsrail savaş uçaklarının en az 5 roketle düzenlediği hava saldırısı sonucu bina tamamen yıkıldı.

    Mavi Marmara
    © AA /
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    AA çalışanlarının durumunun iyi olduğu bildirilirken, saldırıda herhangi bir can kaybı olup olmadığına dair ilk aşamada kesin bilgiye ulaşılamadı.

    İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek bugün öğleden sonra bölgeye hava saldırıları başlatmıştı. 

    Saldırılarda 1'i bebek, 1'i hamile olmak üzere 3 Filistinli ölmüş, en az 12 kişi yaralanmıştı.

    'TANIKLARI UZAKLAŞTIRARAK KATLİAMA HAZIRLIK'

    Filistin hükümeti saldırıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

    Mavi Marmara için İsrail'e soruşturma
    © AP Photo / Ariel Schalit
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    "AA ofisinin hedef alınması, tanıkların uzaklaştırılması girişimidir ve İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamlarına hazırlıktır." 

    'EN SERT ŞEKİLDE KINIYORUZ'

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde AA ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını en sert şekilde kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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    Etiketler:
    Fahrettin Altun, Gazze, İsrail ordusu, İsrail
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