İsrail ordusunun Gazze'de AA ofisinin bulunduğu binayı vurmasına Cumhurbaşkanlığı'ndan tepki

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında Anadolu Ajansı'nın ofisinin içinde bulunduğu bina da vuruldu.

UYARI ATEŞİNİN ARDINDAN TAHLİYE

Gazze'deki AA muhabirlerinin aktardığına göre, İsrail güçleri AA ofisinin bulunduğu binaya önce uyarı atışı yaptı.

AA çalışanları, uyarı atışının hemen ardından yanlarına alabildikleri birkaç eşyayla birlikte binayı boşalttı.

'BİNA TAMAMEN YIKILDI'

Kısa bir süre sonra İsrail savaş uçaklarının en az 5 roketle düzenlediği hava saldırısı sonucu bina tamamen yıkıldı.

AA çalışanlarının durumunun iyi olduğu bildirilirken, saldırıda herhangi bir can kaybı olup olmadığına dair ilk aşamada kesin bilgiye ulaşılamadı.

İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek bugün öğleden sonra bölgeye hava saldırıları başlatmıştı.

Saldırılarda 1'i bebek, 1'i hamile olmak üzere 3 Filistinli ölmüş, en az 12 kişi yaralanmıştı.

'TANIKLARI UZAKLAŞTIRARAK KATLİAMA HAZIRLIK'

Filistin hükümeti saldırıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"AA ofisinin hedef alınması, tanıkların uzaklaştırılması girişimidir ve İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamlarına hazırlıktır."

'EN SERT ŞEKİLDE KINIYORUZ'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde AA ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını en sert şekilde kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.