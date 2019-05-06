Tarihçi Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti.

Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

86 yaşında olan Mısıroğlu, bir süredir Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Mısıroğlu'nun cenazesi ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

Hastanede açıklama yapan Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı Genel Sekreteri Ali İhsan Bahadır, "Üstadımız bir saat önce çoklu organ yetmezliğinden Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi ikindi namazına müteakip Çamlıca Camisi'nde kılınacaktır. Sevenlerine ve dostlarımıza duyurulur. İkindi namazına sevenlerini bekliyoruz. Vakfımızın Üsküdar'daki Nasuh Mehmet Efendi Camisi'nin haziresine defnedilecek" dedi.