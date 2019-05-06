YSK'nın İstanbul kararı bekleniyor: Bina önüne çevik kuvvet otobüsleri ile polis bariyerleri getirildi

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) toplantısı, duyurulduğu üzere saat 14:30’da başladı.
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İlçe kurullarından gelen raporları inceleyecek kurul üyeleri, sürecin sonunda nihai kararını açıklayacak.
Karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
YSK’nin İstanbul’a dair nihai kararını açıklayacağı toplantı sürerken, YSK binası önünde yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü.
Yüksek Seçim kurulunda olası karar sonrası güvenliği sağlamak üzere 5 otobüs çevik kuvvet polisi getirildi. Bölge bariyerlerle kapatılıyor... pic.twitter.com/zc4NuHB73i— Gökhan Gerçek (@gokhangercek) 6 Mayıs 2019
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