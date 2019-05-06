Yeryüzü sofrasına müdahale: İhsan Eliaçık darp edilerek gözaltına alındı

İstanbul Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde Antikapitalist Müslümanlar’ın düzenlediği yeryüzü sofrasına polis saldırdı. İftar için etkinliğe katılan ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık ise darp edilerek gözaltına alındı.

İstanbul Taksim’de Ramazan dolayısıyla kurulan ‘Yeryüzü Sofrası’na polis müdahale etti.

İftar saatinde düzenlenen saldırıda darp edilen ve baygınlık geçiren Eliaçık, gözaltına alındı.

Antikapitalist Müslümanlar’ın açıklamasına göre, en az üç kişi gözaltına alındı.

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