Yeryüzü sofrasına müdahale: İhsan Eliaçık darp edilerek gözaltına alındı

İstanbul Taksim’de Ramazan dolayısıyla kurulan ‘Yeryüzü Sofrası’na polis müdahale etti.
İftar saatinde düzenlenen saldırıda darp edilen ve baygınlık geçiren Eliaçık, gözaltına alındı.
Antikapitalist Müslümanlar’ın açıklamasına göre, en az üç kişi gözaltına alındı.
Polis #YeryüzüSofrasını na izin vermedi #Antikapitalist müslümanlar ve #AliİhsanEliaçık yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı.. pic.twitter.com/4N9DGiiVWb— Fatoş Erdoğan (@puleragema) May 6, 2019
İstanbul İstiklal Caddesi’nde Anti Kapitalist Müslümanlar’ın (@AntiKptlMuslim)— dokuz8HABER (@dokuz8haber) May 6, 2019
düzenlediği "yeryüzü sofrası"na polis müdahale etti. İhsan Eliaçık (@ihsaneliacik) gözaltına alındı.#dokuz8 pic.twitter.com/nAHr2CvfuE
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