Gazeteci Zeyrek: ‘Erdoğan’a rakip çıkmıyor’ diye yorumlar yapılıyordu, işte rakibi çıktı

© AA / Esra Bilgin İmamoğlu: Aynı sandık kurullarıyla belirlenen anayasa da, Cumhurbaşkanlığı da şaibelidir

Sözcü Gazetesi yazarı, Deniz Zeyrek, Haber Türk kanalında katıldığı televizyon programında YSK’nın kararı ve AK Parti ile CHP’nin adaylarının yaptığı açıklamaları değerlendirdi.Seçimlerin iptaliyle ilgili Abdullah Gül örneğini veren Zeyrek, “Sayın Abdullah Gül, cumhurbaşkanı seçtirilmedi, 367 diye bir şey çıktı ve Abdullah Gül sahaya indi. O sene AK Parti’nin oyları inanılmaz derecede arttı ve sahada Recep Tayyip Erdoğan yoktu, Abdullah Gül vardı. ‘Beni Cumhurbaşkanı seçtirmediler’ mesajıyla dolaştı. Ben benzer şeyin burada da olacağını düşünüyorum” dedi.

'BİR LİDER ADAYI GİBİYDİ'

Adayların açıklamalarıyla ilgili de Zeyrek, “Binali Yıldırım’ın konuşmasında yeniden seçime girecek bir havada değildi ama Ekrem İmamoğlu çok başka bir havadaydı. Ben bir gazeteci olarak şunu söylüyorum; Bu seçimin iptalinde her kim rol aldıysa Ekrem İmamoğlu’na çalışıyor. Bu kararla ‘Erdoğan’a rakip çıkmıyor’ diye yorumlar yapılıyordu, işte rakibi çıktı. Bugün de YSK’nın bu kararı olup bitenler onu besliyor. Bugün yaptığı konuşma İstanbul büyükşehir belediye başkan adayından çok bir lider adayı gibiydi” ifadelerini kullandı.

Zeyrek, son olarak seçimlerin iptal edilmesinin ardından CHP’nin boykot gibi bir niyetinin olmadığını aksine seçimlere katılacağını belitti.