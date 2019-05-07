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10:23 07 Mayıs 2019
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    konut, emlak

    'Bekara ev yok' sözü ceza aldı

    © AA /
    Türkiye
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    Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bir apartman toplantısında 'ailesi olmayan öğrenci ve bekara ev verilmeyeceği' yönünde karar aldırtan apartman yöneticisine ayrımcılık yasağını ihlalden idari para cezası verdi.

    Eskişehir'de bir vatandaş, bir apartmanın yöneticisinin apartman toplantısında "ailesi olmayan öğrenci ve bekâra ev verilmeyeceği" yönünde karar aldığını belirterek, bu durumun ayrımcılık yasağı ihlali olduğunu öne sürerek şikayette bulundu. TİHEK, şikayetçinin başvurusunun Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iletilmesi üzerine konuyu incelemeye aldı.

    Olay yeri
    © AA /
    Kiracısıyla kavga eden ev sahibi, araya giren damadını öldürdü
    Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, taraflardan biri olan yönetici, apartman toplantısında söz konusu kararın alınma sebebi olarak şikayetçiye ait dairenin büro olarak işletilmesi için ne iş yapacağı belli olmayan, ilgili yerlerden izin alınmamış kişilerce kiralanmış olmasını iddia etti. Alınan bu kararın hiçbir zaman uygulanmadığı, başka bir kişinin 10 yılı aşkın süredir tek başına ikamet ettiğini öne sürdü.

    ÖĞRENCİLERDEN ÇOK ŞİKAYET VAR İDDİASI

    konut, emlak
    © AA /
    'Bekara, öğrenciye ev yok' diyene 15 bin lirayı bulan para cezası yolda
    Şikayetçi ise apartman yönetimi kararıyla 2014 yılından bu yana evini bekâra ve öğrenciye kiralamaması hususunda fiilen uygulanan baskının resmiyete döküldüğü, sözlü ve yazılı olarak muhatap tarafı uyardığı, öte yandan evinin çevrede öğrenciye ve bekara kiralanamayacağı biçiminde olumsuz tanıtıldığı, resmi kayıtlara göre Eskişehir ilinde 60 bin öğrenci bulunduğu, söz konusu apartman yönetimi kararıyla ilişkili muhtemel mağdur sayısının oldukça yüksek olduğu iddia edildi.

    Apartman yöneticisi yazılı görüşünde ise "Apartmanda daha önce yaşayan öğrencilerin aidatı ödememeleri, aşırı gürültü çıkarmaları gibi nedenlerle bu öğrencilere yönelik çok fazla şikayetin olduğu, bu gibi nedenlerle böyle bir karar alındığı ancak mezkur apartman toplantısı kararının bağlayıcı bir karar olmadığı, sadece dilek, temenni veya tavsiye niteliğinde olduğu, 2016-2017 yılları arasında şikayetçinin evinde inşaat işçisi olduklarını bildikleri kişilerin kaldığı, bunlara yönelik herhangi bir engellemede bulunmadıkları iddia edilmiştir" ifadesini kullandı.

    BİN TL CEZA VERİLDİ

    Eşyalı ev tutup eşyaları sattı
    © Fotoğraf : İHA
    Evini kiraya verdi, kiracısı eşyalarını satıp kayıplara karıştı
    TİHEK kararında, "Apartman karar defterin den net olarak anlaşılan bu kararın 6701 Sayılı Kanuna açıkça aykırılık teşkil ettiği değerlendirmesiyle, muhataba para cezası uygulanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan mevzuat ve gerekçeler çerçevesinde; yönetici tarafından, güvence altına alınan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine, yönetici hakkında bin Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanmasına, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yoluna başvurulabileceğine oyçokluğuyla karar verilmiştir" denildi.  

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    Etiketler:
    Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Erdinç Çelikkan, Hürriyet, Kira, ev, öğrenci, bekâr, Eskişehir
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