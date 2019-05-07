'Bekara ev yok' sözü ceza aldı

Eskişehir'de bir vatandaş, bir apartmanın yöneticisinin apartman toplantısında "ailesi olmayan öğrenci ve bekâra ev verilmeyeceği" yönünde karar aldığını belirterek, bu durumun ayrımcılık yasağı ihlali olduğunu öne sürerek şikayette bulundu. TİHEK, şikayetçinin başvurusunun Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iletilmesi üzerine konuyu incelemeye aldı.haberine göre, taraflardan biri olan yönetici, apartman toplantısında söz konusu kararın alınma sebebi olarak şikayetçiye ait dairenin büro olarak işletilmesi için ne iş yapacağı belli olmayan, ilgili yerlerden izin alınmamış kişilerce kiralanmış olmasını iddia etti. Alınan bu kararın hiçbir zaman uygulanmadığı, başka bir kişinin 10 yılı aşkın süredir tek başına ikamet ettiğini öne sürdü.
ÖĞRENCİLERDEN ÇOK ŞİKAYET VAR İDDİASI
Apartman yöneticisi yazılı görüşünde ise "Apartmanda daha önce yaşayan öğrencilerin aidatı ödememeleri, aşırı gürültü çıkarmaları gibi nedenlerle bu öğrencilere yönelik çok fazla şikayetin olduğu, bu gibi nedenlerle böyle bir karar alındığı ancak mezkur apartman toplantısı kararının bağlayıcı bir karar olmadığı, sadece dilek, temenni veya tavsiye niteliğinde olduğu, 2016-2017 yılları arasında şikayetçinin evinde inşaat işçisi olduklarını bildikleri kişilerin kaldığı, bunlara yönelik herhangi bir engellemede bulunmadıkları iddia edilmiştir" ifadesini kullandı.
BİN TL CEZA VERİLDİ
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)