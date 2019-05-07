THY, 23 Haziran'la ilgili Twitter'dan gelen soruları çağrı merkezine yönlendiriyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri'nin iptali ve yenilenmesi kararı sonrasında havayolları firmaları yolculara kolaylık sağlayacaklarını duyururken, Türk Hava Yolları'nın konuyla ilgili Twitter'dan gelen soruları çağrı merkezine yönlendirdiği ve bilet iptali ile değişikliği için herhangi bir açıklama yapmadığı görüldü.

© Fotoğraf : DHA Onur Air ve Atlas Global 23 Haziran kararını açıkladı

6 Mayıs akşamı Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerini yenileme kararı vermesi ve yenilenecek seçim tarihini 23 Haziran olarak açıklamasının ardından Pegasus Havayolları, Onur Air ve Atlas Global, İstanbul kalkış ve varışlı yolculara ücretsiz değişiklik ve kesintisiz iade, iptal imkanı tanınacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları'ndan (THY) ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

Twitter'da bir kullanıcının 23 Haziran tarihli bilet değişikliği sorusunun ise çağrı merkezine yönlendirildiği ve ücretsiz değişiklik ve kesintisiz iade, iptal hakkında bir açıklama yapılmadığı görüldü.

Kullanıcının "23 Haziran'da iki adet Amsterdam-Istanbul biletim var. Yeni açıklanan secim nedeniyle bir gun erkene almam mümkün müdür?" sorusuna "Bilet değişikliği işlemleri çağrı merkezimiz aracılığı ile yapılmaktadır. Size yardımcı olabilmemiz için 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizi arayabilirsiniz. Bizimle iletişime geçmiş olduğunuz için teşekkürler" şeklinde yanıt verildiği görüldü.

Aynı kullanıcının " Asil soru, 23 Haziran Istanbul ucuslari icin onceden alinmis iletlere degisiklik/iptal hakki taniyacak misiniz?" sorusu ise yanıtsız bırakıldı.

Bilet değişikliği işlemleri çağrı merkezimiz aracılığı ile yapılmaktadır. Size yardımcı olabilmemiz için 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizi arayabilirsiniz. Bizimle iletişime geçmiş olduğunuz için teşekkürler. — TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) May 7, 2019

Cok yardimci oldunuz, islemi zaten internetten de yapabiliyorum. Asil soru, 23 Haziran Istanbul ucuslari icin onceden alinmis iletlere degisiklik/iptal hakki taniyacak misiniz? — JK (@paulphoenix) May 7, 2019

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