Canan Kaftancıoğlu: 16 milyonun iradesini yok sayan 3-5 kişiyi bir kez daha sandığa gömmek boynumun borcu

© DHA / Cemal Yurttaş İmamoğlu: YSK hırsızlık yaptı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yeni seçim süreci hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Canan Kaftancıoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

''16 Milyon İstanbullu ve İstanbul’la yatıp kalkan tüm Türkiye: Seçimin neden iptal olduğunu biliyoruz ama bugünün konusu değil. 16 milyonun iradesini yok sayan 3-5 kişiyi bir kez daha sandığa gömmek boynumun borcu. Planlı, programlı çalışma zamanı. Yendik yine yeneceğiz''.