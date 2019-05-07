Canan Kaftancıoğlu: 16 milyonun iradesini yok sayan 3-5 kişiyi bir kez daha sandığa gömmek boynumun borcu

Canan Kaftancıoğlu'nun açıklaması şu şekilde:
''16 Milyon İstanbullu ve İstanbul’la yatıp kalkan tüm Türkiye: Seçimin neden iptal olduğunu biliyoruz ama bugünün konusu değil. 16 milyonun iradesini yok sayan 3-5 kişiyi bir kez daha sandığa gömmek boynumun borcu. Planlı, programlı çalışma zamanı. Yendik yine yeneceğiz''.
16 Milyon İstanbullu ve İstanbul’la yatıp kalkan tüm Türkiye: Seçimin neden iptal olduğunu biliyoruz ama bugünün konusu değil.— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 7 Mayıs 2019
16 milyonun iradesini yok sayan 3-5 kişiyi bir kez daha sandığa gömmek boynumun borcu.
Planlı, programlı çalışma zamanı. Yendik yine yeneceğiz! pic.twitter.com/qgVvpK13PH
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