AK Partili Hüseyin Yayman'dan Gül ve Davutoğlu'na tepki: Herkes kendine yakışanı yapar

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal etme kararına ilişkin yaptıkları paylaşımlara tepki gösterdi.

Abdullah Gül’ün, Gezi eylemleri sürecinde sosyal medyada gündem olan "İnsan gerçekten hayrat ediyor" tweetine göndermede bulunan Yayman, Twitter’dan paylaştığı mesajda “Yazık... İnsan hayret ediyor! Herkes kendine yakışanı yapar!” ifadelerini kullandı.

Yazık... İnsan Hayret Ediyor!

Herkes Kendine Yakışanı Yapar!! pic.twitter.com/F1EukYvrCT — Hüseyin Yayman (@HuseyinYayman) May 7, 2019

Abdullah Gül, sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız “367 Kararı” karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız" demişti.

Ahmet Davutoğlu, ise "31 Mart seçimleri sonrasında yaşananlar ve YSK’nın iptal kararı bu temel değerlerimizin zedelenmesine yol açmıştır" demiş ve "Kurallara uygun seçimler demokrasinin olduğu kadar ortak aidiyet bilincimizin de referans noktasıdır" ifadelerini kullanarak, YSK kararının evrensel hukuka ve yerleşmiş teamüllere aykırılıklar barındırdığını belirtmişti.