Kulis: Bahçeli'nin seçim stratejisinde hemşehricilik öne çıkacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimleri için partisine bir dizi talimatlar verdiği ifade edildi. Bahçeli'nin seçim stratejisinde 'hemşehriciliğin' ön plana çıkacağı, bu kapsamda 15 ilin başkanlarıyla görüşüleceği belirtildi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun kulislere dayandırdığı haberine göre, MHP'de kanaat önderleri, hemşehri gruplarının içindeki etkili isimlerle özel görüşmeler yürütecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra parti yönetimi de sık sık İstanbul'a gidecek.

© AA / Emin Sansar Bahçeli: İstanbul’a mitili atacağım

Bahçeli, YSK’nin İstanbul kararının ardından önceki gece partisin başkanlık divanı üyelerini parti genel merkezinde toplamıştı. Edinilen bilgiye göre, Bahçeli, söz konusu toplantıda, partisinin ‘a’ kadrosuna ‘Seçimlere hazır olun’ talimatını verdi.

Bu kapsamda, partisinin İstanbul milletvekillerine ve MYK üyelerine ‘İstanbul’a gitme, orada 7/24 çalışma’ talimatı da veren Bahçeli, bu kapsamda İstanbul’daki 250 binin üzerinde nüfusa sahip ve İstanbul’da çok sayıda hemşehrisi olan 15 ilin il başkanlarıyla görüşecek.

Bahçeli’nin kurmayları, ‘Hemşehriler üzerinden İstanbul seçmenine ulaşmak en isabetli yol olarak görünüyor. Genel Başkanımız gibi mitili (yorganı) İstanbul’a atmalarını isteyeceğiz’ dedi.