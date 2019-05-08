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17:05 08 Mayıs 2019
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    Ahmet Keser

    'Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız' diyen Akit TV sunucusu Keser'e hapis cezası

    © Fotoğraf : YouTube
    Türkiye
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    Akit TV'de yayınlanan 'Gün Başlıyor' programında, "Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başlarız" diyen spiker Ahmet Keser, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Akit TV sunucusu Ahmet Keser hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın duruşması bugün Küçükçekmece 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

    Ahmet Keser
    © Fotoğraf : Twitter
    Akit TV sunucusu: Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler'den başlarız
    Duruşmaya katılan tutuksuz sanık Keser'in avukatı, müvekkilinin davaya konu sözlerinin atılı suçun unsurlarını oluşturmadığını belirtti.

    Müvekkilinin sözlerinin şiddete çağrı olmadığını, aksine sivillerin öldürüldüğüne ilişkin bir yalanın mantıksızlığı ve haksızlığını ortaya koyduğunu savunan sanık avukatı, ceza kanunun aradığı açık ve yakın tehlike şartının oluşmadığını dile getirdi.

    Toplumsal gruplara yönelik tahrikin söz konusu olmadığını belirten sanık avukatı, şunları söyledi:

    "Aradan geçen bunca zaman, müvekkilin kastının kin ve düşmanlığa tahrik olmadığının canlı şahididir. Toplum içinde, bu sözler nedeniyle kaygı duyan kesim olmadığı gibi şiddeti çağrıştıran herhangi bir eyleme de rastlanmamıştır. Müvekkilin eyleminin, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı mütalaa olunarak beraatine karar verilmesini talep ediyoruz."

    1 YIL 3 AYA DÜŞÜRÜLEN HAPİS CEZASI ERTELENMEDİ

    Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Keser'i 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

    Akit TV sunucusu Ahmet Keser
    © AA /
    Akit TV sunucusuna halkı kin ve düşmanlığa tahrikten 4.5 yıla kadar hapis istemi
    Suç basın yoluyla işlediği gerekçesiyle cezayı yarı orada arttırarak 1 yıl 6 ay hapse çıkaran mahkeme, duruşmalara katılmasını lehe hüküm sayarak sanığın cezasını 1 yıl 3 aya düşürdü. Sanık Keser'in cezası ertelenmedi.

    Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Keser'in Akit TV'de yayımlanan 'Gün Başlıyor' programında kullandığı ifadeleri üzerine, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı ile eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in suç duyurusunda bulunduğu belirtiliyordu.

    Sanığın ifadelerinin halk arasında kin ve nefret oluşmasına sebebiyet verebileceği ve halkı galeyana getirebileceği aktarılan iddianamede, söz konusu programda sarf edilen sözlerle düşünce açıklama, bilgi verme ve eleştiri sınırlarının aşıldığı vurgulanıyordu.

    İddianamede, bu kapsamda şüpheli Keser'in 'basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

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    Etiketler:
    Suç duyurusu, CHP, İYİ Parti, Hapis cezası, Ahmet Keser, Akit TV
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