Çavuşoğlu'ndan Rus mevkidaşı Lavrov'a taziye telefonu

Çavuşoğlu, 5 Mayıs'ta Moskova'da bir yolcu uçağının acil iniş yapmasının ardından alev alması sonrası 41 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin olarak Lavrov'u arayarak taziye dileklerini iletti.
© Fotoğraf : Instagram/artemio_de_la_gurchello
İkilinin görüşmesinde ayrıca Suriye konusunun da ele alındığı belirtildi.
5 Mayıs'ta Moskova-Murmansk seferini yapan Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait yolcu uçağı, Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yaptığı sırada alev alarak yanmıştı. Rusya Soruşturma Komitesi uçaktaki toplam 78 kişiden 41'inin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
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