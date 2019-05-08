Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'ndan 23 Haziran açıklaması

'ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ'
Sözcü'den Barış Özkan'ın haberine göre, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan "Bu memleket bizim memleketimiz. Talep geldiği takdirde elimizden gelen her şeyi yapacağız. 330 firmamız var. Hepsi böyle düşünüyor. Değiştirilen biletleri ek seferler koyarak ileri bir tarihe aktaracağız" dedi.
'MEMLEKET MESELESİ, ‘HAYIR’ DEMEK MÜMKÜN DEĞİL'
Bunun parti gözetmeksizin bir vatandaşlık görevi olduğunu söyleyen Başkan Özcan, "Bu memleket meselesi, 'hayır' demek mümkün değil. Türkiye'nin kaderi bu seçim. Tarih erken olduğu için henüz resmi açıklama yapmadık. Talepler geldiği takdirde her türlü adımı atacağız" ifadelerini kullandı.
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