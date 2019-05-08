Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'ndan 23 Haziran açıklaması

YSK'nın İstanbul seçiminin iptal edilmesi ve 23 Haziran’da yeni seçim yapılması kararının ardından hava yolu şirketleri, bu tarihte seyahat edecek olanlara biletini değiştirme imkanı tanımıştı. Benzer bir açıklama da Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'ndan geldi.

© Fotoğraf : Pegasus Pegasus'tan 23 Haziran kararı

İstanbul seçimlerinin YSK'nın aldığı tartışmalı kararla iptal edilmesini ardından yeni seçim tarihi olarak 23 Haziran belirlendi. Yeni seçim tarihinin duyurulmasından sonra Pegasus, THY, Atlasjet ve Onur Air o tarihteki biletlerin ücretsiz değiştirilebileceğini ya da iade edilebileceğini duyurdu. Bu uygulamaya otobüsçüler de katıldı.

'ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ'

Sözcü'den Barış Özkan'ın haberine göre, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan "Bu memleket bizim memleketimiz. Talep geldiği takdirde elimizden gelen her şeyi yapacağız. 330 firmamız var. Hepsi böyle düşünüyor. Değiştirilen biletleri ek seferler koyarak ileri bir tarihe aktaracağız" dedi.

'MEMLEKET MESELESİ, ‘HAYIR’ DEMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Bunun parti gözetmeksizin bir vatandaşlık görevi olduğunu söyleyen Başkan Özcan, "Bu memleket meselesi, 'hayır' demek mümkün değil. Türkiye'nin kaderi bu seçim. Tarih erken olduğu için henüz resmi açıklama yapmadık. Talepler geldiği takdirde her türlü adımı atacağız" ifadelerini kullandı.