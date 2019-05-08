MHP'li Enginyurt: Çukur dizisini boykot ediyoruz

Ekrem İmamoğlu, YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi yönünde aldığı kararın ardından yaptığı konuşmada sanatçılara çağrıda bulunmuştu.

İmamoğlu'nun çağrısı üzerine birçok ünlü isim Twitter'da "#HerŞeyÇokGüzelOlacak" etiketiyle mesaj paylaşmıştı.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İmamoğlu'na destek veren Çukur oyuncularına tepki göstererek, "Show TV'de yayınlanan Çukur dizisini boykot ediyoruz. Bu dizinin oyuncuları, Ekrem İmamoğluna destek mesajları atıyor. Sanatçı, toplumun ortak paydaşıdır. Sizi sadece CHP’liler seyrettiği için, sanatçı olmadınız. Toplumun bütününe mal olmuş insanlar olarak, bir kesimi övmek yakışmadı" paylaşımını yaptı.

Show tv de yayınlanan Çukur dizisini boykot ediyoruz.Bu dizinin oyuncuları,Ekrem İmamoğluna destek mesajları atıyor.

Sanatçı,toplumun ortak paydaşıdır. Sizi sadece CHP’liler seyrettiği için,sanatçı olmadınız.Toplumun bütününe mal olmuş insanlar olarak, bir kesimi övmek yakışmadı. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) May 8, 2019

"#HerŞeyÇokGüzelOlacak" etiketiyle paylaşım yapan ünlüler arasında Çukur dizisi oyuncuları Aras Bulut İynemli, Dilan Deniz Çiçek ve Erkan Kolçak Köstendil de yer alıyordu.