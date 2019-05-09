Sibel Tüzün: TRT FM'de konuk olacağım program Ekrem İmamoğlu paylaşımım nedeniyle iptal edildi

Müzisyen Sibel Tüzün de bu etiketle paylaşım yapanlar arasında yer aldı. Tüzün, “paylaşımının ardından yeni şarkısı 'Olaylara Gel' için 14 Mayıs’ta TRT FM’de konuk olacağı programının, İmamoğlu paylaşımları nedeniyle iptal edildiğini” iddia etti.
Tüzün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Yeni şarkımız 'Olaylara Gel' radyo program turu kapsamında gerçekleştireceğimiz 14 Mayıs tarihli TRT FM programı yetkili makamlar tarafından geçtiğimiz gün yaptığım Ekrem İmamoğlu konulu Twitter paylaşımlarım dolayısıyla iptal edilmiş, bugün tarafıma bildirilmiştir."
Yeni şarkımız #olaylaragel radyopr turu kapsamında gerçekleştireceğimiz 14 Mayıs tarihli TRTFm programı yetkili makamlar tarafından geçtiğimiz gün yaptığım @ekrem_imamoglu konulu twitter paylaşımlarım dolayısıyla iptal edilmiş,bugün tarafıma bildirilmiştir. #herşeyçokgüzelolacak https://t.co/sM8Vt5ovGU— SIBEL TUZUN (@sibel_tuzun) May 8, 2019
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