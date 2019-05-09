Kayıt
08:20 09 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Soylu: Oyu sosyal medya kullanmıyor

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 17

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı bir programda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin iptal edilmesini değerlendirdi. Soylu, "Demokrasiyi beğenmeyenler, kendi oyu ile bizi birbirine eşit kılmayanlar, sosyal medyadan tezahürat üretiyor. Oyu sosyal medya kullanmıyor, vatandaş kullanıyor" dedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Seğmen Konağı'nda yapılan iftara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve çok sayıda davetli de katıldı.

    © REUTERS / MURAD SEZER
    İmamoğlu: İBB'de beni en çok etkileyen, israfla ilgili tespitlerimiz oldu
    Soylu, iftar yemeği sonrasında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçmişte bugünkünden çok daha büyük problemleri atlattığını belirterek, "Ne kadar farklı saflara savrulsak da, vatan denı̇ldı̇ğı̇nde yı̇ne bu sofralardakı̇ gı̇bı̇ bı̇r araya gelı̇yoruz. Bunları anlatmaktakı̇ muradım şudur; Bugün ülke gündemı̇nde, sı̇yaset sahnesı̇nde sı̇zlerı̇n de takı̇p ettı̇ğı̇ bı̇rtakım tartışmalar yaşıyoruz. Bunlardan sakın moralı̇nı̇z bozulmasın. Sı̇stem ı̇şledı̇ğı̇ müddetçe, hukuk süreçlerı̇ ı̇şledı̇ğı̇ müddetçe, bütün engeller aşılır. Asıl önemlı̇ olan, tartışmaları gerı̇de bırakabı̇lecek çözümler üretmektı̇r. Türkı̇ye, bundan çok daha şı̇ddetlı̇ yüksek sesli sı̇yası̇ gündemler yaşamıştır" ifadesini kullandı.

    Türkiye’nin askerı̇ darbelerle karıştığını, siyasetçilerini, gençlerini karanlık tezgahlara feda ettiğini belirten Soylu, şunları söyledi:

    "Bı̇r şekı̇lde ayakta kalmayı başardık. Hepsı̇nı̇n arkasında dışarıdan ı̇thal zı̇hnı̇yetler vardı. Hepsı̇nı̇n arkasında yabancı fitne odaklarının, lobı̇lerı̇n, locaların adamları vardı, hala da varlar. İsı̇m değı̇ştı̇rdı̇ler, FETÖ oldular, PKK oldular, başka yapılanmalar oldular. Ama bı̇z çok şükür, yı̇ne yan yanayız, yı̇ne aynı sofranın etrafındayız."

    Twitter
    Sibel Tüzün: TRT FM'de konuk olacağım program Ekrem İmamoğlu paylaşımım nedeniyle iptal edildi
    'ÇOK ÇALIŞACAĞIZ'

    YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı hakkında konuşan Soylu, hayatı boyunca bu kadar şaibenin bir arada bulunduğu bir seçim görmediğini belirterek, "İstanbul'da seçime gideceğiz, buradan duanıza ve desteğinize ihtiyacımız var. Ben İstanbul’da hayatımda bu kadar şaibenin olduğu bir seçim görmedim. Demokrasiyi beğenmeyenler, 'ben sandığa niye oy vereceğim' diye gitmeyenler, kendi oyu ile bizi birbirine eşit kılmayanlar sosyal medyadan tezahürat üretiyor. Oyu sosyal medya kullanmıyor, vatandaş kullanıyor. Çok çalışacağız, çok gayret göstereceğiz ve seçimi kazanım Tayip Erdoğan’ın önderliğinde 5 yıl hizmet etmiş olacağız" diye konuştu.

    Etiketler:
    AK Parti, CHP, sanatçı, Sosyal medya, belediye, yerel seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İnsan bedenine işlenen gelenek: Deq
    Karikatür
    İran: Nükleer anlaşmadaki çıkarlarımız korunmazsa, 60 gün içinde zenginleştirilmiş uranyum seviyesini arttıracağız
    İnfografik
    Soyuz-5/Soyuz-5 Light taşıyıcı roket
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet