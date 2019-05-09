Burhan Kuzu: FETÖ'cü futbolcuların çoğu Galatasaraylı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilmesi, dün Galatasaray Divan Kurulu'nda da gündeme geldi.
Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak, Galatasaray yönetimine dair değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasının sonunda şunları söyledi:
Salondan büyük alkış ve destek alan Kozak'ın sözleri, sosyal medyada da gündem oldu.
Eski AK Parti İstanbul Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu, konuya dair Twitter'da yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"FETÖ'cü futbolcuların çoğu Galatasaraylı. Zamanında Hakan Şükür'ü koruyan GS Divan Kurulu Üyeleri bugün İmamoğlu'na övgüler diziyor. Galatasaray'ın liseli ve elit tayfası Türkiye'nin siyasi geleceğine karar veremez. Galatasaray'ın stadını Erdoğan yaptırdı. Önce teşekkür etmek lazım."
FETÖ'cü futbolcuların çoğu Galatasaraylı.Zamanında Hakan Şükür'ü koruyan GS Divan Kurulu Üyeleri bugün İmamoğlu'na övgüler diziyor.Galatasaray'ın liseli ve elit tayfası Türkiye'nin siyasi geleceğine karar veremez..Galatasaray'ın stadını Erdoğan yaptırdı.Önce teşekkür etmek lazım.— Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) May 8, 2019
Tepkim Galatasaray taraftarına yönelik değildir.Galatasaray ülkemizin en güzide takımlarından biridir ancak divan kurulunda yapılan siyasi konuşma ve Erdoğan düşmanlığı kabul edilemez.Türkiye de siyaseti belirlemek isteyenlere en güzel cevabı Galatasaray taraftarı vermelidir.— Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) May 9, 2019
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