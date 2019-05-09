Antrenöre cinsel istismardan 239 yıl hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 64 yaşındaki Yavuz Ö'nün sahibi olduğu spor kulübünde eğitim alan 14-17 yaş aralığındaki 4 kız çocuğunun ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlattı.
‘ÖĞRENCİLERİN İFTİRASINA MARUZ KALDIĞINI İLERİ SÜRDÜ’
Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Yavuz Ö, disiplinli bir hoca olması nedeniyle çocukların yemesinden içmesine her şeylerine karıştığını, sigara ve alkol kullanmamaları, okula devamsızlık yapmamaları konusunda kendilerini sık sık uyardığını, bu disiplin anlayışından dolayı öğrencilerin iftirasına maruz kaldığını ileri sürdü.
İddianame, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Öte yandan, Yavuz Ö'nün başka çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden bir yargılaması daha olduğu öğrenildi.
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