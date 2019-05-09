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12:54 09 Mayıs 2019
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    Antrenöre cinsel istismardan 239 yıl hapis istemi

    © DHA /
    Türkiye
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    Ankara’da sahibi olduğu spor kulübündeki 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan amatör savunma sporu antrenörü Yavuz Ö. hakkında 101 yıldan 239 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 64 yaşındaki Yavuz Ö'nün sahibi olduğu spor kulübünde eğitim alan 14-17 yaş aralığındaki 4 kız çocuğunun ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

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    © AA /
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    Savcılıkta pedagog eşliğinde ifadeleri alınan çocuklar, Yavuz Ö'nün özel ders verme bahanesiyle çağırdığı spor salonunda kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

    ‘ÖĞRENCİLERİN İFTİRASINA MARUZ KALDIĞINI İLERİ SÜRDÜ’

    Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Yavuz Ö, disiplinli bir hoca olması nedeniyle çocukların yemesinden içmesine her şeylerine karıştığını, sigara ve alkol kullanmamaları, okula devamsızlık yapmamaları konusunda kendilerini sık sık uyardığını, bu disiplin anlayışından dolayı öğrencilerin iftirasına maruz kaldığını ileri sürdü.

    Cezaevi, hapis, hapishane
    © AA /
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    Soruşturma sonucunda Yavuz Ö. hakkında ‘cinsel istismar’, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından iddianame hazırlayan savcılık, sanığın 101 yıldan 239 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

    İddianame, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

    Öte yandan, Yavuz Ö'nün başka çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden bir yargılaması daha olduğu öğrenildi.

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    Etiketler:
    Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, istismar, Cinsel istismar, Antrenör, Ankara, Yavuz Ö.
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