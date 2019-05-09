CHP, Muhammet Safi’yi meclis gündemine taşıdı: Cumhurbaşkanlığı'ndaki görevine devam edecek mi?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçıların isimlerini kaydeden Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi hakkında soru önergesi verdi. Önergede, "Muhammet Safi, görevine devam edecek mi?" diye soruldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede; Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi’nin, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etmesinin ardından, Ekrem İmamoğlu’na desteklerini ileten sanatçıların listesini hazırlayarak, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığını belirtti.

Bu paylaşımın üzerine de büyük harflerle 'kayıt' notu düşüldüğünü hatırlatan Özel, önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararını hukuka aykırı ve siyasi baskılara boyun eğerek verdiği yönünde toplumun bir bölümünde oluşan kanaate uygun düşecek biçimde görüşlerini açıklayan vatandaşlarımızın, hangi koşullarda olursa olsun fişlenmesi ve bir Cumhurbaşkanlığı personelince hedef gösterilmeleri kabul edilemez.

'SANATÇILARIMIZIN DÜŞÜNCELERİNİ İFADE EDEBİLMELERİ ANAYASAL GÜVENCE ALTINDADIR'

Tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi sanatçılarımızın da düşüncelerini ifade edebilmeleri anayasal güvence altındadır. Kaldı ki Başbakan sıfatıyla Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2010 referandumu sürecinde, fişlemelerin son bulacağı propagandasını yapmış, referandumun kabul edilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada da 'Fişleme dönemini sona erdirdik' ifadesini kullanmıştır.

Muhammet Safi’nin görevini sürdürdüğü her gün, bu talimatın bizzat Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiği şüphelerini haklı çıkarmakta, bunun organize ve kurumsal bir karar olduğunu düşündürmektedir."

'SAFİ'YE BU TALİMATI KİM VERMİŞTİR?'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, önergesinde de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruları yöneletti:

"-Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, bu fişleme dokümanını bir talimat doğrultusunda mı hazırlamıştır? Muhammet Safi’ye bu talimatı kim vermiştir?

-Ekrem İmamoğlu’na destek veren sanatçıların fişlenmesine neden ihtiyaç duyulmuştur? Fişlenen sanatçılar hakkında Cumhurbaşkanlığı’nca bir işlem mi tesis edilecektir?

-Muhammet Safi hakkında ya da bu fişleme dokümanını hazırlaması talimatını verenler hakkında Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir idari soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa neden başlatılmamıştır? Muhammet Safi, görevine devam edecek midir?

-Muhammet Safi Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı sıfatıyla, daha önce fişleme yapmış mıdır? Bu fişlemeler kamuoyuna açıklanacak mıdır?

-Cumhurbaşkanlığı Arşiv Dairesi’nin görevi nedir? Cumhurbaşkanlığı Arşiv Dairesi’nin görevleri arasında, Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı’nın siyasi rakiplerine destek veren vatandaşların sosyal medya takiplerini yapmak ve bu vatandaşları fişlemek de bulunmakta mıdır?

-Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2010 yılında propagandasını yaptığı biçimde, 2010 referandumunun ardından fişleme sona erdirilmiş midir? 2010 yılından önce devlet arşivlerinde tutulan fişleme kayıtları yok edilmiş midir?"