Hande Fırat: İmamoğlu'na destek veren sanatçıların mesajlarında hakaret, terbiyesizlik yok

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel ve Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi'ye tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçıların mesajlarında hakaret veya terbiyesizliğin bulunmadığını belirten Fırat, "AK Parti’nin ’kucaklaşma’ kararını hatırlatırım. Kucaklaşma böyle olmaz ki" dedi.

Hande Fırat, Hürriyet'te "Themis" başlığıyla yayımlanan yazısına "Themis... Mısır’da ve Roma’da farklı isimleri var. Hepsinde kadın ve bakire... Bağımsızlığı simgelemek için. Gözleri bağlı, çünkü davalıyı da davacıyı da görmez, görmek istemez. Tarafsızlığı sembolize eder" ifadesiyle başladı.

Fırat şöyle devam etti:

"Bir elinde kılıç var, diğerinde ise teraziyi tutar, gözümüzün içine sokar.

Terazi adaleti ve hakların dengeli şekilde dağıtılmasını, kılıç adaletin verdiği hükümlerin yerine getirilmesini anlatır.

Themis... Yasadır, kuraldır... Themis öfkeli değildir.

Çıkardınız mı kim olduğunu?

Sosyal medya sitelerinde hesaplarda paylaşılan, alışveriş sitelerinde heykelcikleri satılan kadın...

Yunan mitolojisinin adalet tanrıçası.

İnsanlar bir arada yaşarken kurallara ihtiyaç duymuşlardır.

Keyfilik; mutsuzluk, haksızlık ve kaosu getirmiştir.

Bu yüzden toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımlarıyla güçlendirilmiş kurallar ortaya çıkmıştır.

Hak ve hukuka uygunluk, hakkı ve hukuku gözetme, yerine getirme doğmuştur.

Themis’ten günümüzdeki anlamlarıyla ’hukuk ve adalet’e gidişten söz ediyorum.

Kuralları insanlar koyar.

Konulan kurallara her koşulda uymak ve gözleri bağlı bir şekilde teraziyi kullanmak ise bir şey daha gerektirir.

Hani göğüs kafesimizde hissederiz, sıkışır bazen. Hani yastığa başımızı koyduğumuzda bir türlü uyuyamayız. Bir yanımız hep acır, bir yanımız hep sorgular.

Vicdan...

Ne güzel anlatmış Victor Hugo: ’Vicdan insanın içindeki Tanrı’dır...’

THEMİS’TEN İSTANBUL 2019’A

Hukukçu değilim. Türkiye’de yıllar boyunca ortalama seviyede hepimiz hukuk öğrendik, öğrenmek zorunda kaldık. Tüm toplumu ilgilendiren kararlarda yargıçların titiz davranması, kurallara uyması, tatmin edici açıklama yapması, kararın mutlaka mahkeme üyelerinden duyulması, tartışmayı en aza indirmesi gibi beklentilerin olması doğaldır. Yüksek Seçim Kurulu’nun gerekçeli kararını okuduğumuzda belki tüm bu konulara A’dan Z’ye yanıt bulacağız.

Yine de bazı doğruları söylemezsek insanlığın yüzyıllardır süren ’hukuk ve adalet’ arayışına zarar vermiş oluruz. Tüm siyasi tartışmaları bir kenara bırakarak, kararı mahkemeden öğrenmemeyi eleştiriyorum. Böylesine tartışmalı bir konuda yargıçlar kararlarını kendileri duyurmalıydı. Siyaset de bunu istemeliydi. En azından kendileri için, en azından şaibe iddialarını önlemek için. Oysa biz mahkemeden değil, siyasi parti temsilcilerinden öğrendik.

Gelelim toplumda tartışmanın bitmemesine neden olan sorulara... Gerekçede ya da muhalefet şerhinde yanıtlanması gereken sorulara... Yüksek Seçim Kurulu neden geçmişteki kararları ile çelişti? Yüksek Seçim Kurulu neden sandık kurulları ile ilgili itiraz takvimine uymadı? Yoksa bu tip bir zorunluluk yok mu? Yüksek Seçim Kurulu sandık görevlileri ile ilgili hatanın bedelini neden seçmene yüklüyor? Kendisi ne yapacak? Ve zarftaki 4 oy... Aynı zarftan çıkan üç oyda neden sorun yok da bir oyda sorun var? Aynı sandık kurulları, aynı başkanlar değil mi? Seçimi iptal ettiren deliller neler?

Kamuoyunun merak ettiği bir soru daha var. İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi için oy veren 7 üye toplantıda gerçekten hiç konuşmadı mı? İddia edildiği gibi, ’İptal edilmesin’ oyu veren hâkimlerden biri, ‘Biz YSK olarak hangi hukuki gerekçeyle aynı zarftan çıkan üç seçim sonucunu geçerli sayıp sadece birini iptal edeceğiz? Bunu anlatamayız, hukuk leke alır’ dedi mi?

BÖYLE KUCAKLAŞMA OLMAZ

Tüm bu tartışmalara rağmen İstanbul seçime gidiyor. Doğal olarak partiler seçim kampanyalarını gözden geçiriyor. Kulis haberlerine göre AK Parti ’kucaklayıcı’ bir dil kullanacak. Olması gereken de bu. Kucaklayıcı dil eleştiride bulunanı, oy vermeyeni, karşıt görüşte olanları da kapsar.

Ekrem İmamoğlu’nun ’Her şey çok güzel olacak’ kampanyasına destek veren sanatçıların mesajlarına baktım. Hakaret, terbiyesizlik görmedim. Onlara ’Sanatınız da adamlığınız da yalan. Seçim yenilemeye verilen tepki adeta emir komuta zinciri gibi. Partiler kapatıldı sustular. Kıyafetinden dolayı işten atılanlara sustular. PKK öldürürken sustular. Şimdi Ekrem için sıraya girdiler! Adaletinizin terazisini sileyim paslanmasın!’ yanıtını veren AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel’e de, sanatçıların isimlerinin yer aldığı listeyi ’kayıt’notuyla sosyal medyada paylaşan Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi’ye de AK Parti’nin ’kucaklaşma’ kararını hatırlatırım. Kucaklaşma böyle olmaz ki."

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