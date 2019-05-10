Kayıt
10:22 10 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Hande Fırat

    Hande Fırat: İmamoğlu'na destek veren sanatçıların mesajlarında hakaret, terbiyesizlik yok

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 100

    Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel ve Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi'ye tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçıların mesajlarında hakaret veya terbiyesizliğin bulunmadığını belirten Fırat, "AK Parti’nin ’kucaklaşma’ kararını hatırlatırım. Kucaklaşma böyle olmaz ki" dedi.

    Hande Fırat, Hürriyet'te "Themis" başlığıyla yayımlanan yazısına "Themis... Mısır’da ve Roma’da farklı isimleri var. Hepsinde kadın ve bakire... Bağımsızlığı simgelemek için. Gözleri bağlı, çünkü davalıyı da davacıyı da görmez, görmek istemez. Tarafsızlığı sembolize eder" ifadesiyle başladı.

    Fırat şöyle devam etti:

    "Bir elinde kılıç var, diğerinde ise teraziyi tutar, gözümüzün içine sokar.

    Bi De Bunu Dinle
    AK Parti YSK Temsilcisi Özel'den sanatçılara: 28 Şubat'a, PKK'ya aynı tepkiyi gösterebiliyorlar mı?
    Terazi adaleti ve hakların dengeli şekilde dağıtılmasını, kılıç adaletin verdiği hükümlerin yerine getirilmesini anlatır.

    Themis... Yasadır, kuraldır... Themis öfkeli değildir.

    Çıkardınız mı kim olduğunu?

    Sosyal medya sitelerinde hesaplarda paylaşılan, alışveriş sitelerinde heykelcikleri satılan kadın...

    Yunan mitolojisinin adalet tanrıçası.

    İnsanlar bir arada yaşarken kurallara ihtiyaç duymuşlardır.

    Keyfilik; mutsuzluk, haksızlık ve kaosu getirmiştir.

    Bu yüzden toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımlarıyla güçlendirilmiş kurallar ortaya çıkmıştır.

    Hak ve hukuka uygunluk, hakkı ve hukuku gözetme, yerine getirme doğmuştur.

    Themis’ten günümüzdeki anlamlarıyla ’hukuk ve adalet’e gidişten söz ediyorum.

    Kuralları insanlar koyar.

    Konulan kurallara her koşulda uymak ve gözleri bağlı bir şekilde teraziyi kullanmak ise bir şey daha gerektirir.

    AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Recep Özel, YSK önünde açıklamalarda bulundu.
    © AA / Mustafa Kamacı
    AK Parti YSK Temsilcisi Özel'den İmamoğlu'na destek veren sanatçılara: Sanatınız da adamlığınız da yalan
    Hani göğüs kafesimizde hissederiz, sıkışır bazen. Hani yastığa başımızı koyduğumuzda bir türlü uyuyamayız. Bir yanımız hep acır, bir yanımız hep sorgular.

    Vicdan...

    Ne güzel anlatmış Victor Hugo: ’Vicdan insanın içindeki Tanrı’dır...’

    THEMİS’TEN İSTANBUL 2019’A

    Hukukçu değilim. Türkiye’de yıllar boyunca ortalama seviyede hepimiz hukuk öğrendik, öğrenmek zorunda kaldık. Tüm toplumu ilgilendiren kararlarda yargıçların titiz davranması, kurallara uyması, tatmin edici açıklama yapması, kararın mutlaka mahkeme üyelerinden duyulması, tartışmayı en aza indirmesi gibi beklentilerin olması doğaldır. Yüksek Seçim Kurulu’nun gerekçeli kararını okuduğumuzda belki tüm bu konulara A’dan Z’ye yanıt bulacağız.

    Yine de bazı doğruları söylemezsek insanlığın yüzyıllardır süren ’hukuk ve adalet’ arayışına zarar vermiş oluruz. Tüm siyasi tartışmaları bir kenara bırakarak, kararı mahkemeden öğrenmemeyi eleştiriyorum. Böylesine tartışmalı bir konuda yargıçlar kararlarını kendileri duyurmalıydı. Siyaset de bunu istemeliydi. En azından kendileri için, en azından şaibe iddialarını önlemek için. Oysa biz mahkemeden değil, siyasi parti temsilcilerinden öğrendik.

    Twitter
    Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı, İmamoğlu'na destek veren ünlülerin listesini paylaştı
    Gelelim toplumda tartışmanın bitmemesine neden olan sorulara... Gerekçede ya da muhalefet şerhinde yanıtlanması gereken sorulara... Yüksek Seçim Kurulu neden geçmişteki kararları ile çelişti? Yüksek Seçim Kurulu neden sandık kurulları ile ilgili itiraz takvimine uymadı? Yoksa bu tip bir zorunluluk yok mu? Yüksek Seçim Kurulu sandık görevlileri ile ilgili hatanın bedelini neden seçmene yüklüyor? Kendisi ne yapacak? Ve zarftaki 4 oy... Aynı zarftan çıkan üç oyda neden sorun yok da bir oyda sorun var? Aynı sandık kurulları, aynı başkanlar değil mi? Seçimi iptal ettiren deliller neler?

    Kamuoyunun merak ettiği bir soru daha var. İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi için oy veren 7 üye toplantıda gerçekten hiç konuşmadı mı? İddia edildiği gibi, ’İptal edilmesin’ oyu veren hâkimlerden biri, ‘Biz YSK olarak hangi hukuki gerekçeyle aynı zarftan çıkan üç seçim sonucunu geçerli sayıp sadece birini iptal edeceğiz? Bunu anlatamayız, hukuk leke alır’ dedi mi?

    BÖYLE KUCAKLAŞMA OLMAZ

    Tüm bu tartışmalara rağmen İstanbul seçime gidiyor. Doğal olarak partiler seçim kampanyalarını gözden geçiriyor. Kulis haberlerine göre AK Parti ’kucaklayıcı’ bir dil kullanacak. Olması gereken de bu. Kucaklayıcı dil eleştiride bulunanı, oy vermeyeni, karşıt görüşte olanları da kapsar.

    Didem Soydan
    © Fotoğraf : Twitter
    Soydan'dan Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı'na: Selam Safi, beni listenin en başına al
    Ekrem İmamoğlu’nun ’Her şey çok güzel olacak’ kampanyasına destek veren sanatçıların mesajlarına baktım. Hakaret, terbiyesizlik görmedim. Onlara ’Sanatınız da adamlığınız da yalan. Seçim yenilemeye verilen tepki adeta emir komuta zinciri gibi. Partiler kapatıldı sustular. Kıyafetinden dolayı işten atılanlara sustular. PKK öldürürken sustular. Şimdi Ekrem için sıraya girdiler! Adaletinizin terazisini sileyim paslanmasın!’ yanıtını veren AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel’e de, sanatçıların isimlerinin yer aldığı listeyi ’kayıt’notuyla sosyal medyada paylaşan Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi’ye de AK Parti’nin ’kucaklaşma’ kararını hatırlatırım. Kucaklaşma böyle olmaz ki."

    Etiketler:
    Themis, Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı, YSK, AK Parti, Recep Özel, Ekrem İmamoğlu, Muhammet Safi, Hande Fırat
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    98 yaşındaki Rus savaş kahramanı, madalyalarından ayrılmıyor
    9 Mayıs
    Rusya 74. Zafer Günü'nü kutluyor
    İnfografik
    Soyuz-5/Soyuz-5 Light taşıyıcı roket
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet