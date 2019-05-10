Erdoğan: Genç kuşaklar ile camilerimiz arasında yapay duvarlar örmemeliyiz

Pursaklar'da yapımı tamamlanan Kuzey Yıldızı Camii ve Külliyesi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami merkezli bir hayatın teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, "Gençlerimizin kalplerini camilere ısındıracak faaliyetler düzenlemeliyiz. Genç kuşaklar ile camilerimiz arasında yapay duvarlar örmemeliyiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yapımı tamamlanan Kuzey Yıldızı Camii ve Külliyesi'nin açılışına katıldı.

Ankara'nın önceki belediye başkanları Melih Gökçek ve Mustafa Tuna'ya teşekkür ederek sözlerine başlayan Erdoğan, "Onların gayretleri olmasaydı Ankara böyle güzel bir mabete kavuşamayacaktı" dedi.

Camilerin önemine değinen Erdoğan, "Camiler sadece betondan ibaret binalar değildir. Camiler tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakıp hakkın karşısında eşitlendiğimiz, günde beş defa kulluk görevimizi icra ettiğimiz mekanlardır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Camilerimiz birer ibadethane olmanın ötesinde mimarisiyle, süslemeleriyle bulunduğu mekanla, ismiyle, medeniyetimizin farklı özelliklerini yansıtan mimari eserlerdir. Hepsinden önemlisi camilerimiz inşa edildikleri şehirlere kimlik, kişilik ve karakter kazandıran yapılardır" diye konuştu.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pursaklar ilçesinde yapımı tamamlanan Kuzey Yıldızı Camii ve Külliyesi'nin açılışında konuşuyor. https://t.co/8NFcKpwYyR — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 10 мая 2019 г.

"Camilerin süsü cemaatidir" diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın neşesi, gençlerimizin heyecanıyla dolmayan bir cami mahzun ve öksüz kalmış demektir. Çocukların gelmediği, hanımların sahip çıkmadığı camiler ne kadar muhteşem olurlarsa olsun boynu bükük kalmaya mahkumdur. Cami merkezli bir hayatı özendirmemiz, teşvik etmemiz gerekiyor. Gençlerimizin kalplerini camilere ısındıracak faaliyetler düzenlemeliyiz. Genç kuşaklar ile camilerimiz arasında yapay duvarlar örmemeliyiz."