AA muhabiri çekim yaparken uçuruma düştü

Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre rakımda bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip eden AA Bayburt muhabiri Nişancı, Derebaşı Virajları'nda görüntü çektiği sırada bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düştü.
© AA / Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sürüyor.
Karayolları ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Aramalar sırasında dronedan da faydalanılıyor.
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