Adana Ticaret Odası Başkanı'na FETÖ'den hapis cezası

ATO Başkanı Menevşe’nin de aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında FETÖ'ye yardım suçundan 2018’de açılan dava sonuçlandı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, sanık Menevşe’nin ATO Başkanlığı döneminde, Asya Katılım Bankası A.Ş’de Fethullah Gülen tarafından verilen talimat sonrası katılım hesapları açılması ve bu hesaplara ATO mevduatının yatırılması karşısında terör örgütüne yardım suçu işlediği iddiasıyla kamu davası açıldığı anımsatıldı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, ATO mevduatının 5 milyon TL’sinin sanık Menevşe yetki ve imzasıyla 20 Ocak 2014’te ATO adına Asya Katılım Bankası Adana Şubesi’nde açılan vadesiz hesaba aktarıldığı anlatılan mütalaada, ayrıca ATO mevduatına ait 3 milyon 800 bin TL’nin de 31 Mart 2014’te açılan başka bir vadesiz hesaba aktarıldığı vurgulandı. Mütalaada, bu durumun ATO uygulamalarına aykırı olduğu ve örgüt lideri tarafından verilen talimata uygun olduğu kaydedildi.

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda ATO Başkanı Menevşe’ye FETÖ'ye yardım suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.