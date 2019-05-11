Uçurumdan düşen Anadolu Ajansı muhabiri Nişancı’yı arama çalışmaları yeniden başladı

© AA / Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AA muhabiri çekim yaparken uçuruma düştü

Nişancı’yı bulmak için yürütülen arama çalışmaları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), jandarma ve sağlık ekiplerinden oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip tarafından yapılıyor. AFAD’dan beş kişilik tam donanımlı eğitmen düzeyindeki özel dağcı ekibi bölgede dik ve uçurumlarla dolu arazide ip sarkıtarak arama çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgenin hem Trabzon hem de Bayburt tarafından sürdürülen arama faaliyetlerine, Rize'den gelen dalgıçlar da dere içindeki aramalarla dahil oldu.

Aramalar, gece İHA'ların termal kameralarla da çalışma yaptığı vadi ile uçurumun alt bölgesindeki derede gerçekleştiriliyor.

'DÜNYANIN EN TEHLİKELİ YOLU' SEÇİLMİŞTİ

Özel İdare ekipleri dün, Trabzon-Bayburt sınırındaki ‘dünyanın en tehlikeli yolu’ seçilen, 3 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağı’nda kar nedeniyle kapalı Derebaşı virajlarında yol açma çalışması başlattı. Kamera ve fotoğraf makinesine ulaşılan gazeteci için bölgeye Bayburt ve Trabzon’dan AFAD ekipleri sevk edildi. Erzurum’dan askeri helikopterle gelen Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile özel dedektör köpekleri de bölgede Abdülkadir Nişancı’ya ait iz aradı.