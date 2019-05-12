Kaftancıoğlu: Seçim, sandıktan AKP çıkmadığı için iptal edildi ama şunu bilmiyorlar, 23 Haziran'da da AKP çıkmayacak

YSK’nın iptal kararına da tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, İstanbul seçimlerinin sandıktan AK Parti çıkmadığı için iptal edildiğini vurgulayarak, "Ama şunu bilmiyorlar 23 Haziran’da da sandıktan AKP çıkmayacak. Artık İstanbul halkı ne istediğini biliyor" dedi. Kaftancıoğlu, görünen gürültü koparan değil görünmeyen bir kampanya yürüteceklerini, büyük mitingler düzenlenmeyeceğini, ramazan boyunca iftar ve sahur saatleri arasında tek tek evlerin ziyaret edileceğini söyledi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 23 Haziran'da İstanbul'da tekrarlanacak yerel seçim öncesi kentte yürütülecek kampanyanın ayrıntıları hakkında konuştu.

Sözcü'den Özlem Güvemli'ye konuşan Kaftancıoğlu, kampanya stratejisinde çok büyük farklılık olmayacağını ancak anlatılacak konularda farklılık olacağını dile getirdi. Kaftancıoğlu, “31 Mart seçimlerine giderken Ekrem İmamoğlu ittifak adayıydı ama İstanbul ittifakı kavramını da açıklayarak tüm İstanbullulara hitap etmiştik. Özelikle 6 Mayıs sandık darbesinden sonra bizim 31 Mart öncesinde anlattığımız gerçeklik ortaya çıktı. Artık Ekrem İmamoğlu ittifak adayı değil tüm İstanbulluların adayı olarak kampanyayı yürütecek” dedi.

Bu süreçte Ekrem İmamoğlu sahada kendisini, yapacaklarını anlatırken CHP örgütünün de İmamoğlu'nun mağduriyeti konusuna odaklanacağını dile getiren Kaftancıoğlu, “Ekrem İmamoğlu mağdur edilirken asıl mağdur edilmek istenenin İstanbul halkı olduğunu anlatacağız. Stratejideki söylemlerimiz yine yerel söylem olacak. 31 Mart'tan önce yaptığımız gibi bire bir temaslarla olacak, yine büyük mitingler yapmayacağız büyük toplanmalar olmayacak” diye konuştu.

EV ZİYARETLERİ BAŞLADI

Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyenlere ulaşacaklarını anlatan Kaftancıoğlu, İstanbul'un 39 ilçesinde 31 Mart'tan sonra çıkan sonuçlara göre güncellenmiş bir veri haritası oluşturduklarını söyledi. Sokak sokak insanların hangi partiye oy verdiklerini tespit ederek görüşmeler yapacaklarını aktaran Kaftancıoğlu “CHP örgütü, gönüllüler ve her ilçede belirlediğimiz kanaat önderleri ayrı ayrı ev ziyaretleri yapacak. Şu an kadın kolları ve gönüllüler ev ziyaretlerine başladı. Biz yine görünmeyen çalışmalarla sonuç alacağız” dedi.

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Kaftancıoğlu, Ramazan nedeniyle kampanya çalışmalarını iftar ve sahur saatleri arasında yaptıklarını kaydederek, “Görünen gürültü koparan değil görünmeyen vatandaşın hem aklına hem de yüreğine gerçekleri anlatan bir kampanya yürüteceğiz” dedi. Kaftancıoğlu, CHP'nin kazanamadığı ama büyükşehiri kazandıran ilçelerin belediye başkan adaylarının da sahada olacaklarını açıkladı.

23 HAZİRAN GECESİ HAZIRLIKLARI

Kaftancıoğlu, 31 Mart gecesi ve sonrasında yaşananlardan öğrendiklerini de hesaba katarak seçim günü ve gecesi çalışacak ekipleri biraz daha genişleteceklerini belirtti. İstanbul dışından yüzlerce binlerce insanın gelip görev almak istediğini anlatan Kaftancıoğlu “Artık telefonlarımız kilitlendi. Kısa vadede şunu söylüyoruz: İstanbul'a şu an gelmenize gerek yok. Telefon fihristinizi açın İstanbul'da yaşayan tanıdıklarınızı arayın Erkem İmamoğlu'nu nasıl biliyorsanız öyle anlatın diyoruz. Kontrolsüz bir kitle gelip seçim çalışmalarında yer almayacak. Hepsi nereye gideceğini, nasıl çalışacağını bilen, görevini bilen kişiler olacak. Bizim çalışmamıza engel olacak bir kaos ortamına izin vermeyeceğiz onu bile planladık” dedi.

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Canan Kaftancıoğlu 31 Mart'ın Türkiye siyasetinde uzun uzun anlatılması ve tarihe not düşülmesi gereken bir gün olduğuna dikkat çekti. Kaftancıoğlu, o günden beri yaşanan hukuksuzluklara tepkisini şöyle dile getirdi:

“Aradaki farkı tartıştırdılar, geçersiz oylar sayılsın dediler, hukuksuz şekilde sayıldı. Neredeyse tüm oylar sayılsın denildi, ‘bir şeyler var ama ne oluyor bilmiyoruz' denildi. Bugün geldiğimiz noktada bu söylediklerinin tamamının yalan ve hilelerle dolu cümleler olduğu görüldü. Çünkü söylediklerinin hiçbiri gerçekleşmedi. Ama sandıktan AKP çıkmadığı için YSK'ya baskı yapılarak hukuksuz şekilde sandık kurulları bahane edilerek seçim iptal edildi. Seçimin iptali edilmesinin sebebi aradaki farkın az olması değildi. Seçim, sandıktan AKP çıkmadığı için iptal edildi. Başka hiçbir açıklaması yok. Ama şunu bilmiyorlar 23 Haziran'da da sandıktan AKP çıkmayacak. Artık İstanbul halkı ne istediğini biliyor. İstanbul'da yaşayan 16 milyon insanın beklentisini karşılayacak anlayış sosyal demokrat bir yerel yönetim anlayışı. Bu anlayışın cisimleştiği kişi de Ekrem İmamoğlu. ‘Ekrem İmamoğlu varsa çözüm var' demiştik bu kez de ‘Ekrem İmamoğlu varsa umut var' diyoruz. Her şey gerçekten çok güzel olacak bunu İstanbul halkına anlatmak zor değil çünkü biz hakikati anlatıyoruz."

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Tüm bu süreçte Anadolu Ajansı'nın (AA) seçim gecesi veri akışını kesmesinin yaşanan tüm tartışmalar içindeki en önemli konu başlıklarından olduğuna dikkat çeken Kaftancıoğlu, “O gece sandıkta bir oyun yapmak istediler biz İstanbul halkının oylarına sahip çıkarak onların oyununu bozduk. Oyların yüzde 96'sını 1.5 saatte yayınlayan Anadolu Ajansı, Ekrem İmamoğlu onların verisinde öne geçtiği anda bilgi akışını durdurdu. AA, seçim gecesi verileri kimden aldığını hala açıklamadı, açıklamak zorunda. Yüzde 96'sını 1.5 saatte yayınlayan AA geri kalan yüzde 1.5'i neden 12 saatte yayınlayamadı. AA devletin ve halkın vergileri ile kurulmuş resmi bir kurumdur. Nasıl seçime dönük operasyon yapma aracı haline geldiğini açıklamak durumundadır” dedi.