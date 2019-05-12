Kılıçdaroğlu, Ayşe Çelik öğretmenin anneler gününü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ceza alan ve sonrasında tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik'in Anneler Günü'nü kutladı.
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CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Çelik'e gönderdiği çiçekte "Anneler Günü'nüzü kutluyor, Deran'ın gözlerinden öpüyorum" mesajına yer verdi.
Beyaz Show’a bağlanarak 'Çocuklar ölmesin' dediği için 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla hapis cezası verilen öğretmen Ayşe Çelik, geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkmıştı.
AYM de öğretmen Ayşe Çelik’e verilen hapis cezasının ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirmişti.
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