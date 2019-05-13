13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Suçüstü yakalandı, adli kontrol şartıyla bırakıldı

Sözcü gazetesinden Tugay Saday'ın haberine göre, Beylikdüzü'nde 10 Mayıs Cuma akşamı saat 22.30 sıralarında devriye gezen polis ekipleri, Kavaklı mahallesi Aktoprak caddesinde park halindeki bir araçtan şüphelenerek arama yaptı.

Polis, el feneriyle yaklaştığı otomobilden yarı çıplak iki kişiyi indirdi. Şahıslardan birinin 13 yaşındaki H., diğerinin ise 27 yaşındaki Tolga K. olduğu belirlendi. Yapılan ön inceleme ve sorguda Tolga K.'nın, 13 yaşındaki H.'ye cinsel istismarda bulunduğu anlaşılınca ikili emniyete götürüldü.

Emniyet’te yapılan inceleme sonucu Tolga K.'nın açtığı sahte sosyal medya hesabı üzerinden 13 yaşındaki erkek çocuğu ile irtibata geçtiği belirlendi. Bir süre çocukla sohbet eden Tolga K.’nın ardından aracına alarak çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

'ARACIN İÇİNDE BİR SAAT KALDIK'

Çocuk Büro Amirliği'ne götürülen H.'nin uzman eşliğinde alınan ifadesinde; Tolga K.'nın kendisini Murat ismiyle tanıttığını söylediği öğrenildi.

© DHA / DHA 2 çocuğu iş yerine kilitleyip cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi serbest bırakıldı

Çocuğun, "Yaklaşık 15 gün önce sahte sosyal medya hesabından benimle iletişime geçti. Önce evinde buluştuk. Ardından olay günü beni evimin yakınlarından arabayla aldı. Aracın içinde bir saat kaldık. Beni araç içerisinde öptü. Cinsel organını da çıkardı…. Ardından da polisler geldi. Bana kendisini Murat olarak tanıtan ve bu olayları yaşadığım kişiden şikayetçiyim" dediği ortaya çıktı.

Emniyet’te susma hakkını kullandığı öğrenilen Tolga K. adliyeye sevk edildi, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemenin şahsı serbest bırakma gerekçesi ise öğrenilemedi.

13 yaşında olan ve ailesinin yanından alınan çocuk ise Çocuk Esirgeme Kurumu yetkililerine teslim edildi.