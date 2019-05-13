Reyhanlı saldırısının planlayıcısının cezası belli oldu

İHA Reyhanlı saldırısının faillerinden Hamurcu tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de düzenlenen operasyon kapsamında 12 Eylül 2018'de Türkiye'ye getirilen Yusuf Nazik'in cezası belli oldu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının planlayıcılarından biri olan Nazik'e, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Daha önce yakalanan ve aralarında Nasır Eskiocak'ın da bulunduğu 9 kişi, 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.