Ekrem İmamoğlu,"Görevdeyken hazırlığını yaptığımız indirimlerin takipçisi olacağız. İstanbul seçim sürecini tanımayanları biz de tanımıyoruz" dedi.

31 Mart seçimlerinin ardından 17 Nisan’da mazbatasını alan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olarak göreve başlayan İmamoğlu, 15 günlük başkanlığı sırasında İstanbul’da öğrencilerin aylık taşıma kartının 85 TL’den 50 TL’ye indirilmesi için talimat vermişti. Buna karşın AK Parti’nin İBB Meclis grubu ise, aylık taşıma kartının öğrenciler için 40 TL’ye düşürülmesi için teklif vereceğini açıklamıştı.

İmamoğlu ayrıca su fiyatlarında da indirime gidilmesi için talimat vermiş ancak süreç tamamlanamadan YSK kararı ile mazbatası geri alınmıştı.

'MAĞDUR ETMENİZE FIRSAT VERMEYECEĞİZ'

Bugün Twitter hesabından bir video paylaşan İmamoğlu, "Görevdeyken hazırlığını yaptığımız tüm indirimlerin takipçisi olacağız. İstanbullular adına bu indirimlerin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Videoda İmamoğlu'nun "İstanbul seçim sürecini tanımayanları biz de tanımıyoruz" dediği ve "Türkiye demokrasisini mağdur ettiniz, İstanbulluyu mağdur etmenize fırsat vermeyeceğiz" şeklinde konuştuğu duyuluyor.

Görevdeyken hazırlığını yaptığımız tüm indirimlerin takipçisi olacağız. İstanbullular adına bu indirimlerin peşini bırakmayacağız. pic.twitter.com/JC87yQSawL — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) May 13, 2019

​İmamoğlu görevi sırasında ayrıca, 0-4 yaş arasındaki bebeklerin annelerine ve 12 yaşına kadar çocuklara toplu taşımayı ücretsiz yapmak için talimatları da vermişti. Bunun yanı sıra dini ve milli bayramlarda da ulaşım ücretsiz olacaktı. İmamoğlu, İstanbul'daki su ücretlerini de yüzde 40 ila 50 oranında indirim uygulama kararı almıştı.

İmamoğlu, Ramazan ayında da pideye zam yapmamış ve Halk Ekmek'te 300 gram pidenin 1 TL'den satışı için karar almıştı.