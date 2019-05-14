Diyanet'te 4 üst düzey yönetici görevden alındı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü, İnsan Kaynakları Genel Müdürü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı görevden alındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Burhan Erkuş, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Ali Yıldız görevlerinden alındı.

Söz konusu karar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4. maddesi gereğince verildi.