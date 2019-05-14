Altaylı'dan AK Parti'ye: Bir karar verin

AK Parti'nin seçim değerlendirmelerindeki tutarsızlığı eleştiren Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Oy kaybetmediniz ama oylarınız çalındı mı yoksa oy kaybettiniz de çalındı mı diyorsunuz! Hangisi?" diye sordu.

Gazeteci Altaylı, AK Parti'nin İstanbul seçimlerinin iptal edilen sonuçları için ileri sürdüğü iddiaları kabul edeceklerin önünde bir engel olduğunu söyledi.

AK Parti'nin değerlendirmelerindeki çelişkiye dikkat çeken Altaylı, "Bir yandan diyeceksiniz ki; 'Biz oy kaybetmedik, oylarımız çalındı.' Diğer yandan da sürekli olarak partinin niye oy kaybettiğinin dört koldan analizini yapacaksınız. Bir karar verin ve destekçileriniz de ona göre pozisyon alsın" ifadesini kullandı.

Altaylı'nın Habertürk'te bugün yayımlanan 'Bir karar verin, hangisi?' başlıklı yazısı şöyle:

"Bazı şeyleri anlamakta mı zorlanıyorum yoksa bazı şeyleri anlamlandırmakta mı zorlanıyorum, çözemiyorum. Galiba çözmekte de zorlanıyorum.

Ama çocukluğumdan beri böyleyim. 'Makul' olmayanı anlamakta hep zorlandım.

AK Parti, İstanbul seçimlerinin iptal edilen sonuçları için ne diyor: 'Biz kazanmıştık, oylarımız çalındı. Biz mağduruz.'

'AK PARTİ YÖNETİMİNE GÖRE PARTİNİN OY KAYBI FALAN YOK'

Bu iddiayı 'Peki tamam' deyip kabul edecek olanların önünde bir engel var. AK Partili analistler ve siyaset bilimciler ve AK Partili yazarlar. Nasıl mı engel!

© AA / Murat Kula Erdoğan: YSK sağ olsun hakkımızı aramamızı tescil ettiler

Çok basitçe anlatayım. AK Parti yönetimine göre partinin bir oy kaybı falan yok. Parti hâlâ çok güçlü, oy kaybının nedeni hırsızlık.

Buna mukabil AK Partili siyasi analistler, AK Parti’nin düşünen, yazan taifesi sürekli olarak 'Oy kaybı analizi' yapıyorlar.

Şunu yaptık oy kaybettik, bunu yaptık oy kaybettik; pelikancılar oy kaybettirdi, çakarlı otomobiller oy kaybettirdi, toplumdan kopmak oy kaybettirdi, burnu havada AK Partililer oy kaybettirdi, partiye küsenler oy kaybettirdi…

Öyle ki, AK Parti’nin en yakınlarından, rahmetli Tivnikli’nin ailesinin bile CHP ile işbirliği yaptığı iddia ediliyor…

'BURADA BİR TUTARSIZLIK YOK MU SİZCE?'

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz Yeni Şafak yazarı Acet: AK Parti için hazırlanan raporda en dikkat çekici veri, İstanbul’daki Karadenizlilerle ilgili

Burada bir tutarsızlık yok mu sizce? Bir yandan diyeceksiniz ki; 'Biz oy kaybetmedik, oylarımız çalındı.' Diğer yandan da sürekli olarak partinin niye oy kaybettiğinin dört koldan analizini yapacaksınız.

Bir karar verin ve destekçileriniz de ona göre pozisyon alsın.

Oy kaybetmediniz ama oylarınız çalındı mı yoksa oy kaybettiniz de çalındı mı diyorsunuz!

Hangisi?"