Beşikçioğlu, Yavaş'ı ziyaret etti

Ankara’da yeniden çekimlerine başlanan Behzat Ç. dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

Behzat Ç. dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, “Bir fotoğraf, iki Ankaralı” ifadeleri kullanılırken “Ünlü oyuncumuz Erdal Beşikçioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. @mansuryavas06'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu” denildi.

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