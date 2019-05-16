31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan, ancak daha sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a doğru yola çıkışının 100. yılında, Şişli'deki Atatürk Müzesi önünde gerçekleştirilen İlk Adım Etkinliği'ne katıldı.
Ekrem İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsız Türkiye hayaliyle yola çıktığını, ülke topraklarını milletine emanet ettiğini dile getirdi. İmamoğlu, "Ne mutlu bana ki Mustafa Kemal'in evladı olarak yola çıkıyorum" ifadesini kullandı.
İmamoğlu, şunları kaydetti:
"Cumhuriyet'e layık olmak, Mustafa Kemal Atatürk'e layık olmak, yani 'evlatlarıyız, askerleriyiz' demek karşılık ister. O da ne? Çok çalışacağız. Kimsenin kalbini kırmayacağız. Biz İstanbul'da milletçe bir arada olmanın keyfini yaşayacağımızı herkese hissetireceğiz. İlk günlerden bu ülkenin kuruluşunun temellerinin atıldığı günlerdeki zorlukları düşünüp bu güne geldiğimizde aslında işimizin çok daha kolay olduğunu göreceksiniz."
İmamoğlu'na, konuşmasının ardından Atatürk'ün Samsun'a çıkışının resmedildiği tablo hediye edildi.
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de bir konuşma yaptı.
Etkinliğe, sanatçılar Levent Üzümcü ve Sunay Akın da katıldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)