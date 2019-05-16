Vatan Partisi'nden Nasuh Mahruki'ye: Rüzgara teslim olmuş, bize de 'teslim olun' çağrısı yapıyor

ADD Genel Başkan Yardımcısı Nasuh Mahruki, Vatan Partisi'nin (VP) yenilenecek İstanbul seçimine katılma kararını eleştirdi. Mahruki'nin eleştirilerine cevap veren Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İlker yücel ise, "Mahruki rüzgara teslim olmuş. Bize de ‘teslim olun’ çağrısı yapıyor" dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkan Yardımcısı ve eski AKUT Derneği Başkanı Nasuh Mahruki yenilenen İstanbul seçimleri ile ilgili Vatan Partisi’nin 23 Haziran’da tekrar aday gösterip seçimlere katılması kararını, “Vatan Partisi’nin tarihinde kara bir leke olarak yer alacaktır” sözleriyle eleştirdi.

Mahruki’nin sözlerine yanıt Vatan Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İlker Yücel'den geldi.

Mahruki’nin sözlerini eleştiren Yücel, “Mahruki rüzgara teslim olmuş. Bize de ‘teslim olun’ çağrısı yapıyor. ‘Gelişmelerin arkasına odaklanmayın, muhakeme yapmayın, ilkelerinizi, programınızı satın’ diyor” ifadelerini kullandı.

Sayın @nasuhmahruki "Vatan Partisi'nin seçimlere girmesi tarihlerine kara bir leke olarak geçecek" demiş.



Mahruki, rüzgara teslim olmuş. Bize de "teslim olun" çağrısı yapıyor. "Gelişmelerin arkasına odaklanmayın, muhakeme yapmayın, ilkelerinizi, programınızı satın" diyor. — Mustafa İlker Yücel (@milkeryucel) May 15, 2019

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Independent Türkçe'de yer alan habere göre Yücel, Mahruki'nin eleştirilerini yanıtlarken "Kitlelerin kuyruğuna takılarak, ülkenin fedakar, öncü, namuslu mücadele birikimini hedef alarak alkış peşinde koşanlar aydın değil amigodur” ifadelerini de kullandı.

İlker Yücel paylaşımlarının sonunda CHP’ye destek vermeyeceklerini belirtti.

Bu paylaşımların ardından Nasuh Mahruki de kendi Twitter hesabından Yücel’e cevap verdi.

"25 yılda ilk kez sosyal demokrasinin yakaladığı tarihi bir fırsat var"

Mahruki, İmamoğlu’nun adaylığını “tarihi bir fırsat” olarak değerlendirirken “Sevgili İlker, seni severim ve mücadele azmine, bilgi birikimine değer veririm, hatta sana akıl danışırım biliyorsun. Ancak şu anda sadece 15.000 oy farkla kazanılan, son 25 yılda ilk kez sosyal demokrasinin yakaladığı tarihi bir fırsat var ülkenin en önemli şehri için. Bu fırsat sadece İstanbul için değil, Türkiye’nin demokratikleşmesi ve siyasal İslamcıların tacizleri, baskıları, yolsuzlukları, bölücülükleri ve tüm kötülüklerinden kurtulmak için de bir fırsat. Çağdaş değerlere inanan herkes bunlara destek olabilecek her şeyden sakınmalıdır” dedi.

Sevgili İlker, seni severim ve mücadele azmine, bilgi birikimine değer veririm, hatta sana akıl danışırım biliyorsun. Ancak şu anda sadece 15.000 oy farkla kazanılan, son 25 yılda ilk kez sosyal demokrasinin yakaladığı tarihi bir fırsat var ülkenin en önemli şehri için. +++ — Nasuh Mahruki (@nasuhmahruki) May 15, 2019​

Bu fırsat sadece İstanbul için değil, Türkiye’nin demokratikleşmesi ve siyasal İslamcıların tacizleri, baskıları, yolsuzlukları, bölücülükleri ve tüm kötülüklerinden kurtulmak için de bir fırsat. Çağdaş değerlere inanan herkes bunlara destek olabilecek her şeyden sakınmalıdır... — Nasuh Mahruki (@nasuhmahruki) May 15, 2019

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Bu ifadelerin karşılığında Yücel, “Değerli @nasuhmahruki ,‘kara leke ve ayıp’ nitelemeleriniz çok üzücü. Bizi en ağır psikolojik savaş bile etkilemez ama bir dostun, vatanseverin ithamı uykumuzu kaçırır. Farklı düşünüyoruz. Atatürk devrimini savunanlar emperyalizmin iyi polisi sosyal demokrasiden uzak durmalı. İyi geceler diliyorum. Küçük canavarları kucakladım, gözlerinden öptüm. Sevgi ve saygılarımla” yanıtını verdi.

Karşılıklı yazışmalar Nasuh Mahruki’nin Yücel’e teşekkür ederek, “Eyvallah kardeşim, sana da iyi geceler. Ben bir 5 yıl daha bu cenderede yaşamasın İstanbullular istiyorum ve güzel ülkemiz bu emperyalist maşalardan ve kötülüklerinden artık kurtulsun istiyorum. Derdim bu, çözümü de bunları sandıkta yenmek, sonrasına sonra bakarız hep birlikte” sözleri ile son buldu.

Nasuh Mahruki, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır” sözleri gerekçesiyle İsviçre’de mahkum edildikten sonra, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı başvuru üzerine 2015 yılında yapılan davanın temyiz duruşmasına katılmıştı. Duruşma için Strasbourg’a giden Mahruki, Perinçek'e destek vermişti.