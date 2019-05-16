Vatan Partisi'nden Nasuh Mahruki'ye: Rüzgara teslim olmuş, bize de 'teslim olun' çağrısı yapıyor

Mahruki’nin sözlerine yanıt Vatan Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İlker Yücel'den geldi.
Mahruki’nin sözlerini eleştiren Yücel, “Mahruki rüzgara teslim olmuş. Bize de ‘teslim olun’ çağrısı yapıyor. ‘Gelişmelerin arkasına odaklanmayın, muhakeme yapmayın, ilkelerinizi, programınızı satın’ diyor” ifadelerini kullandı.
Sayın @nasuhmahruki "Vatan Partisi'nin seçimlere girmesi tarihlerine kara bir leke olarak geçecek" demiş.— Mustafa İlker Yücel (@milkeryucel) May 15, 2019
Mahruki, rüzgara teslim olmuş. Bize de "teslim olun" çağrısı yapıyor. "Gelişmelerin arkasına odaklanmayın, muhakeme yapmayın, ilkelerinizi, programınızı satın" diyor.
İlker Yücel paylaşımlarının sonunda CHP’ye destek vermeyeceklerini belirtti.
Bu paylaşımların ardından Nasuh Mahruki de kendi Twitter hesabından Yücel’e cevap verdi.
"25 yılda ilk kez sosyal demokrasinin yakaladığı tarihi bir fırsat var"
Mahruki, İmamoğlu’nun adaylığını “tarihi bir fırsat” olarak değerlendirirken “Sevgili İlker, seni severim ve mücadele azmine, bilgi birikimine değer veririm, hatta sana akıl danışırım biliyorsun. Ancak şu anda sadece 15.000 oy farkla kazanılan, son 25 yılda ilk kez sosyal demokrasinin yakaladığı tarihi bir fırsat var ülkenin en önemli şehri için. Bu fırsat sadece İstanbul için değil, Türkiye’nin demokratikleşmesi ve siyasal İslamcıların tacizleri, baskıları, yolsuzlukları, bölücülükleri ve tüm kötülüklerinden kurtulmak için de bir fırsat. Çağdaş değerlere inanan herkes bunlara destek olabilecek her şeyden sakınmalıdır” dedi.
Sevgili İlker, seni severim ve mücadele azmine, bilgi birikimine değer veririm, hatta sana akıl danışırım biliyorsun. Ancak şu anda sadece 15.000 oy farkla kazanılan, son 25 yılda ilk kez sosyal demokrasinin yakaladığı tarihi bir fırsat var ülkenin en önemli şehri için. +++— Nasuh Mahruki (@nasuhmahruki) May 15, 2019
Bu fırsat sadece İstanbul için değil, Türkiye’nin demokratikleşmesi ve siyasal İslamcıların tacizleri, baskıları, yolsuzlukları, bölücülükleri ve tüm kötülüklerinden kurtulmak için de bir fırsat. Çağdaş değerlere inanan herkes bunlara destek olabilecek her şeyden sakınmalıdır...— Nasuh Mahruki (@nasuhmahruki) May 15, 2019
Karşılıklı yazışmalar Nasuh Mahruki’nin Yücel’e teşekkür ederek, “Eyvallah kardeşim, sana da iyi geceler. Ben bir 5 yıl daha bu cenderede yaşamasın İstanbullular istiyorum ve güzel ülkemiz bu emperyalist maşalardan ve kötülüklerinden artık kurtulsun istiyorum. Derdim bu, çözümü de bunları sandıkta yenmek, sonrasına sonra bakarız hep birlikte” sözleri ile son buldu.
Nasuh Mahruki, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır” sözleri gerekçesiyle İsviçre’de mahkum edildikten sonra, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı başvuru üzerine 2015 yılında yapılan davanın temyiz duruşmasına katılmıştı. Duruşma için Strasbourg’a giden Mahruki, Perinçek'e destek vermişti.
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