Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: Türk belediyeciliği iflas etti

Büyükçekmece Belediyesi’nin internet sitesinde CHP’li Hasan Akgün’ün 2019 yılı mayıs ayı Meclis toplantısının ikinci oturumundaki konuşmasına yer verildi.

‘1398 BELEDİYE İFLASIN EŞİĞİNDE’

© AA / Mehmet Ali Özcan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak: 21. yüzyıl belediyeciliğini getireceğiz

Akgün, şunları söyledi: “Türk belediyeciliği iflas etmiştir. Dün belediye başkanı seçilip mührü alanlar bugün bırakmak istiyor. ‘Maaş veremiyorum, mazot alamıyorum’ diyorlar. Ben de diyorum ki çöp de toplayamayacaksınız. 2018’e kadar belediyelere devletten bu kadar vergi geliyordu. 6 milyon gelirken Büyükçekmece’ye 1 buçuklara kadar düştü. 1398 belediyeden bahsediyorum. Bu kadar pay gelirken devletin ekonomisinin iflas etmesi nedeniyle her geçen gün aşağı düşüyor. 42 yıllık belediyecilik eğitimi alan Hasan Akgün bunu söylüyor. Hükümetimizin tamamının konuya vakıf olduğunu biliyorum. Defalarca rapor verdik. Bu saatten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın ve iktidarın meselesidir. Belediyeler çökerse başka sorunlar başlar.”

1994’DEN BERİ BÜYÜKÇEKMECE’Yİ YÖNETİYOR

1994 yılında ilk kez Anavatan Partisi’nden (ANAP) belediye başkanı seçilen Hasan Akgün, 2002-2004’te Marmara Belediyeler Birliği başkanlığı da yaptı. Akgün, 1996 yılında, ‘Kentsel Gelişme Sürecinde Büyükçekmece’ konulu tezini bitirerek doktor unvanı almaya hak kazandı.

Akgün, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkanlığına getirdiği Mevlüt Uysal’a karşı Büyükçekmece’den CHP adayı olmuş ve yüzde 50.34 oyla kazanmıştı.