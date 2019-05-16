Adalet Bakanı Gül: Öcalan'ın görüş yasağı kaldırıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine yönelik yasağın kaldırıldığını açıkladı. Gül, hükümlülerin avukatlarıyla görüşmesinin kanuni bir hak olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Gül, Avrupa İşkencenin Önleme Komitesi üyelerini kabulünün ardından gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

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Gül, şeffaf bir ülke olan Türkiye'nin, cezaevleri, özgürlükler konusunda da Avrupa Konseyi ve uluslararası sözleşmeler çerçevesindeki her türlü yükümlülüğü yerine getiren ülke olduğuna işaret etti.

İhlallerin yaşanmaması, insan haklarının, özgürlüklerin genişlemesi, korunması anlamında kurumlarla iş birlikleri yapıldığını aktaran Gül, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans tanıdıklarını vurguladı.

'HAK İHLALLERİNE İZİN VERMEYİZ'

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İşkence ve kötü muamele konusunda uluslararası kuruluşların denetimler yaptığına dikkati çeken Gül, bakanlığın, cezaevi yönetimlerinin hassasiyetini sürdürdüğünün altını çizdi.

Bakan Gül, "Hiçbir şekilde hiçbir kişinin keyfi tutumunu asla kabul edemeyiz, bu konuda hak ihlaline izin veremeyiz. Bu konularda adli, idari soruşturmalar yapılmakta, varsa ihlaller, kötü, keyfi uygulamalar, gerekli müeyyideler yapılmaktadır" diye konuştu.

Görüşmenin verimli geçtiğine değinen Gül, bu tür ilişkilerin devamının Türkiye adına faydalı olduğunu belirtti.

'HÜKÜMLÜLERİN AVUKATLARIYLA GÖRÜŞMESİ KANUNİ BİR HAK'

Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüştürülmesine ilişkin soru üzerine Gül, hükümlülerin avukatlarıyla görüşmesinin kanuni bir hak olduğunu hatırlattı.

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İnfaz Kanunu'nun hükümlülerin avukatlarıyla görüşme hakkını düzenlendiğini belirten Gül, Kanunda belli güvenlik riskinin oluşması hallerinde görüşmenin sınırlandırılabileceğine de düzenlediğini anlattı.

Bu sınırlamanın, kısıtlamanın yargının denetimine açık olduğuna dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:

"Daha önce verilen kısıtlama kararları söz konusuydu. Bu kısıtlama kararları kaldırıldı. Görüşme yasağına ilişkin bu kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi. Hukuken bu konudaki engeller kalktıktan sonra avukatının görüşme imkanı da hukuken söz konusu olmuştur."

Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesinin Türkiye'de yaptığı temasların sorulması üzerine Gül, heyetin farklı cezaevlerini ziyaret ettiğini, gidilecek yerleri komitenin belirlediğini dile getirdi.

'HEYET İMRALI'YI ZİYARET ETTİ'

Gül, yapılan ziyaretlere ilişkin şunları söyledi: "İstanbul, Diyarbakır, Silivri, Şanlıurfa cezaevlerine gidildi, İmralı'ya da gidildi, orayı da ziyaret ettiler. İlgili şahıs, tutuklu, mahkumlarla görüşmeler sağlandı. Genel itibarıyla da daha önceki ziyarete göre olumlu gelişmeler olduğunu da ifade ettiler. Biz işkence, kötü muameleye sıfır tolerans anlayışıyla çıkmış, özgürlükçü, demokrasiyi geliştiren bir anlayışla yola devam edeceğiz. Bu konudaki eleştiri ya da önerileri de dikkatle takip edeceğiz."

Heyette yer alanların Öcalan'la görüşüp görüşmediği sorusuna Adalet Bakanı Gül, "İmralı ziyareti oldu" yanıtını verdi.

Adalet Bakanı Gül: "(Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi) Görüşme yasağına ilişkin kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi" — AA Canlı (@AACanli) May 16, 2019

AVUKAT UYSAL: YENİ BİR GÜNCEL BİLGİ DEĞİL, KISITLAMA 22 NİSAN'DA KALDIRILDI

Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarını değerlendiren Öcalan'ın avukatlarından Newroz Uysal, 22 Nisan’da görüş yasağına yönelik kısıtlılık kararının kendilerine tebliğ edildiğini söyledi.

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Artı TV'ye konuşan Uysal "Biz de açıklamayı basın üzerinden gördük. 2 Mayıs görüşmesi sonrası yaptığımız açıklamada ifade ettiğimiz üzerine Sayın Öcalan'ın İmralı adasında avukat görüşmesine ilişkin kısıtlama kararı 22 Nisan'da kaldırıldı. İfade edilen bilgi yeni, güncel bir bilgi değil" dedi.

Uysal, yeni bir açıklama yapacaklarını söyleyerek Adalet Bakanlığı'nın verdikleri kararın uygulanmasını beklediklerini dile getirdi. Uysal, "Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir başvuru yaptık ve cevap alamadık. Bu da bir red anlamına gelmektedir. 2 Mayıs'tan sonra 2 hafta geçti üzerinden, yasağın kaldırıldığı belirtiliyor ama biz halen görüşemedik" diye konuştu.

​ERDOĞAN 'YENİ BİR ÇÖZÜM SÜRECİ YOK' DEMİŞTİ

İmralı F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan, 8 yıl aranın ardından 2 Mayıs Perşembe günü avukatlarıyla görüştürülmüştü.

Öcalan avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada açlık grevlerinin sona erdirilmesi, şiddet yerine yumuşak güç kullanımı ve Suriye'de Türkiye'nin hassasiyetlerine duyarlı olunması mesajları vermişti.

Öcalan'la son olarak 12 Ocak 2019'da kardeşi Mehmet Öcalan görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'yeni bir çözüm süreci' iddialarını yalanlayarak, "Çözüm süreci diye bir şey söz konusu değil" demişti.

"8 yıl oldu mu?" diye soran ve "Avukatları öyle açıkladı" yanıtını alan Erdoğan, "Avukatları için öyle olabilir de avukatların dışındaki aile için? Daha geçenlerde kardeşini gönderdik. Biz müsaade ettik ona. Mehmet (Öcalan) gitti. Onu saymıyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.

Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanıp Türkiye’ye getirilmesinin üzerinden 20 yıl geçti. Öcalan 15 Şubat 1999'da yakalanmıştı.