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09:16 17 Mayıs 2019
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    Ekşi Sözlük

    Öğretmenlerden Ekşi Sözlük için suç duyurusu

    © Fotoğraf : Ekşi Sözlük
    Türkiye
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    Ekşi Sözlük’te önceki gün açılan “Öğretmenlik ile fahişelik arasında bir fark olmaması” başlığı, öğretmenlerden ve toplumun her kesiminden büyük tepki çekti. Eğitim Bir-Sen savcılığa suç duyurusunda bulundukları söyledi.

    Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Ekşi Sözlük sitesinde öğretmenlere yönelik ve mesleğimizi hedef alarak kullanılan nefret içerikli dile dair dile getirebileceğimiz her ifade yetersiz kalır. Öğretmenlik mesleğine ilişkin oluşan bu öfke, nefret dilini reddediyoruz” derken, Eğitim Bir-Sen savcılığa suç duyurusunda bulundukları söyledi. 

    Ekşi Sözlük
    © Fotoğraf : Ekşi Sözlük
    Bir Ekşi Sözlük yazarı daha tutuklandı
    BAŞLIK KALDIRILDI

    Ekşi Sözlük’te önceki gün açılan “Öğretmenlik ile fahişelik arasında bir fark olmaması” başlığı gelen tepkilerin ardından kaldırıldı. 

    Açılan başlığa, Twitter’dan #haddinibilekşisözlük hashtagi ile yüzlerce kişi tepki gösterdi. 

    Milliyet gazetesinde Çiğdem Yılmaz'ın haberinde konuyla ilgili açıklamalarına yer verilen Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, öğretmenlik mesleğine ilişkin oluşan bu öfke, nefret dilini reddettiklerini belirtip, “Mesleğimize yönelik bu dilin ortadan kalkmasının temel koşulu öğretmenlik mesleğine, mesleki itibarımıza yönelik olumsuz dil ve politikaların, uygulamaların ortadan kaldırılmasından geçmektedir” diye konuştu.

    'YAPILAN AHLAKSIZLIK'

    Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi de konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirtip, “Bu ahlaksızlığı sitede başlık olarak açmak, dumura uğramış bir zihnin, kendini ahlaktan soyutlamış bir benliğin hezeyanından öte bir şey değildir. Bu ahlaksızlığa geçit veren, bu had bilmezi bir platformun sözcüsü yapan site de bu olaydan sorumludur. Bu tür kişilere böylesi bir yetkinin verilmesi bir yetersizlik göstergesidir. Bu nedenle, bu yakışıksız ifadelere yer veren ve bu ahlaksızlığı yapmaktan imtina etmeyen kişi ve kişiler hakkında Eğitim-Bir-Sen olarak şikayetçi olduk. 

    Ekşi Sözlük
    © Fotoğraf : Ekşi Sözlük
    Ekşi Sözlük yazarı hakkında inceleme başlatıldı
    Öğretmenlerimize karşı haddini aşan bu kendini bilmezlerle mahkemede hesaplaşacağız. Mesleğin küçümsendiği, meslek mensuplarının örselendiği, öğretmenin bilgisinin ve yeteneğinin köreltildiği, toplumsal değerlerin sınav başarısı uğruna görmezden gelindiği bir eğitim sistemi, ne yazık ki, ahlaksızlığı, yüzsüzlüğü ve utanmazlığı meziyet olarak gören toplum kesiminin doğuşuna sebep olmuştur” açıklamasını yaptı. 

    YAZAN KİŞİ ATILDI

    Açılan başlıkla ilgili Ekşi Sözlük’ten yapılan açıklamada, “Bugün açılan ve öğretmenlerimize yönelik kabul edilemez bir ithamda bulunan başlık kapatılmış, söz konusu başlığı açan yazar Sözlük’ten uçurulmuştur. Ekşi Sözlük, yürüdükleri zorlu ve onurlu yolda her daim öğretmenlerimizin yanındadır. Bu tür ithamlarda bulunan söylemlerin Ekşi Sözlük’te barındırılmasının hiçbir şekilde mümkün olmayacağını paylaşmak isteriz” denildi. 

    Etiketler:
    Suç duyurusu, Tepki, öğretmen, Ekşi Sözlük
    Topluluk kurallarıTartışma
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