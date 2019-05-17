Bahçeli, Erdoğan'ın davetine katılmayacak

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı tarafından kendisine Samsun'daki etkinlikler için yapılan daveti reddetti. Bahçeli, 19 Mayıs'ta Ankara’da düzenlenecek törenlere katılacak.

© REUTERS / Ümit Bektaş Erdoğan'dan 19 Mayıs genelgesi

Ülkü Ocakları Genel Merkezi ise Milli Mücadele’nin 100. yılı nedeniyle 19 Mayıs’ta Samsun’da bir şölen düzenleyecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun’daki 19 Mayıs kutlamalarına kendisini davet etmesine olumlu yanıt vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 19 Mayıs’ta saat 14.00’te Samsun Port’ta Piri Reis Milli Mücadele Gemisi’ni karşılayacağı, Türkiye’nin dört bir yanındaki kentlerden gelen gençler ve yurttaşlarla Samsun Tütün İskelesi’ne yürüyüş düzenleneceği açıklanmıştı.

Burada halka hitap edecek Erdoğan’ın daha sonra Solo Türk ve Türk Yıldızları gösterisini Tütün İskelesi’nde yer alan maket Bandırma Vapuru’ndan izleyeceği ve bir dizi başka etkinliğe katılacağı duyurulmuştu.